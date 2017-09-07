Будто в сказку попал: новосибирец покорил действующий вулкан на Камчатке

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал впечатляющие снимки вулканов полуострова Камчатка.


Высота Авачинского вулкана — 2741 м над уровнем моря
Высота Авачинского вулкана — 2741 м над уровнем моря


В объективе фотографа оказался Авачинский вулкан, долины и побережье полуострова. 


Скалы у восточного берега Камчатки
Скалы у восточного берега Камчатки


«Мы с Колей Бондаревым — он тоже фотограф — собирали компанию людей, что-то вроде тура коммерческого, но в итоге собрались люди одного круга интересов», — рассказал НГС.НОВОСТИ Вадим Махоров.


Долины полуострова
Долины полуострова


Фотограф подчеркнул, что он давно мечтал поехать на Камчатку, и в мае этого года эта мечта осуществилась. Нынешнее восхождение на вулканы стало для Махорова вторым.


Ледники в горах Камчатки
Ледники в горах Камчатки


«В этот раз мы поднимались, когда снега уже почти не было. Температура была достаточно тёплая на вершине — штиль. Под нами развернулось море из облаков до горизонта. Ощущение, будто в сказку попал, поскольку мы были отрезаны от реального мира. Над нами была ясная, хорошая погода, а под этими облаками лил дождь», — пояснил Вадим Махоров.


Туманы у подножья вулканов
Туманы у подножья вулканов


Часть снимков он сделал с помощью фотоаппарата, часть — дроном. Для самого Вадима первое путешествие стало гораздо более ярким впечатлением: «Просто потому, что оно было первым».


Вершины Авачинского и Корякского вулканов 
Вершины Авачинского и Корякского вулканов 


«Авачинский — это просто идешь в горку и всё. По сути туристический маршрут. А вот Корякский — это уже маршрут альпинистский. Там уклон намного мощнее. Мы шли с ледорубом. Опасность в том, что можно попросту погибнуть, если чуть какая лавина сойдёт, а ледорубом зацепиться не успеешь».


Восточный берег полуострова Камчатка
Восточный берег полуострова Камчатка


Сейчас в открытом доступе находится две части фотоотчета о путешествии. С разрешения автора редакция НГС.НОВОСТИ первой публикует снимки восхождения на Мутновский вулкан. 

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