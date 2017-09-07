Будто в сказку попал: новосибирец покорил действующий вулкан на Камчатке
Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал впечатляющие снимки вулканов полуострова Камчатка.
В объективе фотографа оказался Авачинский вулкан, долины и побережье полуострова.
«Мы с Колей Бондаревым — он тоже фотограф — собирали компанию людей, что-то вроде тура коммерческого, но в итоге собрались люди одного круга интересов», — рассказал НГС.НОВОСТИ Вадим Махоров.
Фотограф подчеркнул, что он давно мечтал поехать на Камчатку, и в мае этого года эта мечта осуществилась. Нынешнее восхождение на вулканы стало для Махорова вторым.
«В этот раз мы поднимались, когда снега уже почти не было. Температура была достаточно тёплая на вершине — штиль. Под нами развернулось море из облаков до горизонта. Ощущение, будто в сказку попал, поскольку мы были отрезаны от реального мира. Над нами была ясная, хорошая погода, а под этими облаками лил дождь», — пояснил Вадим Махоров.
Часть снимков он сделал с помощью фотоаппарата, часть — дроном. Для самого Вадима первое путешествие стало гораздо более ярким впечатлением: «Просто потому, что оно было первым».
«Авачинский — это просто идешь в горку и всё. По сути туристический маршрут. А вот Корякский — это уже маршрут альпинистский. Там уклон намного мощнее. Мы шли с ледорубом. Опасность в том, что можно попросту погибнуть, если чуть какая лавина сойдёт, а ледорубом зацепиться не успеешь».
Сейчас в открытом доступе находится две части фотоотчета о путешествии. С разрешения автора редакция НГС.НОВОСТИ первой публикует снимки восхождения на Мутновский вулкан.
Сергей Жигальцев
Фото предоставлено Вадимом Махоровым