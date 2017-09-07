Площадь Ленина начали перекрывать под громкую музыку

Днём 7 сентября рабочие начали перекрывать площадь Ленина в Новосибирске. Около 15:00 ограждение поставили вокруг парковки между зданиями краеведческого музея и Госбанка (Красный проспект, 23 и 27).


Парковку на площади Ленина обнесли забором
Парковку на площади Ленина обнесли забором


Ближе к зданию краеведческого музея сейчас устанавливают большую сцену. Ещё один подиум ставят прямо у оперного театра — сейчас оттуда на весь центр Новосибирска громко звучит клубная музыка.



Площадь Ленина и несколько прилегающих к ней улиц перекроют для движения в субботу, 9 сентября, из-за Сибирского фестиваля бега — ранее НГС.НОВОСТИ публиковали карту перекрытий.


Дождь и ветер не мешают рабочим устанавливать сцену
Дождь и ветер не мешают рабочим устанавливать сцену


Следом за полумарафоном в городе перекроют улицу Большевистскую — в воскресенье строители будут монтировать пролёт нового пешеходного моста. 

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