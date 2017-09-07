«Говорит, что была у друзей»: пропавшая школьница вернулась домой

Настя пришла домой сама — её не было целую неделю

Пропавшая в Новосибирске неделю назад 14-летняя школьница Анастасия Золотухина вернулась домой.





«Настя пришла домой час назад, говорит, что была у друзей. Сейчас будем ещё с ней обстоятельно разговаривать», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама девочки Анна Кирьянова.







Об исчезновении Насти стало известно в минувшие выходные. Школьница 30 августа поехала на день рождения к своему 16-летнему парню и не вернулась. Она отключила телефон, а на связь с родными изредка выходила через свою страницу «ВКонтакте». Мама девочки не дождалась возвращения дочери и 3 сентября написала заявление в полицию.





Накануне, 6 сентября, в Новосибирске также велись активные поиски 9-летнего Валерия Клиновицкого, который пропал 4 сентября после прогулки на детской площадке у дома на Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска. Оказалось, что ребёнок побоялся идти домой и ночевал сначала у друга, а потом в подъезде.