Взрыв в доме на Сеченова: двум женщинам понадобилась «скорая»

Оперативная служба до сих пор работает на месте происшествия

Днём 7 сентября в Заельцовском районе Новосибирска взорвался газовый баллон в доме на Сеченова.







Пожарные получили вызов в 13:16.





«Поступило сообщение о возгорании по адресу Сеченова, 15 — о дыме из оконного проёма. По прибытии к месту пожара первым пожарным подразделением было установлено, что на первом этаже двухэтажного дома, более вероятно, произошёл взрыв газового баллона. На месте были обнаружены двое пострадавших — две женщины пострадали и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Произошло разрушение оконных проёмов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.





Сейчас на месте по-прежнему работает оперативная группа, которая выясняет причины произошедшего.