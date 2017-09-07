Видео: новосибирский мультик про двух человечков получил признание в Великобритании

В мультфильме два героя — пластилиновые человечки красного и синего цвета
В мультфильме два героя — пластилиновые человечки красного и синего цвета

Мультфильм новосибирской студии анимации о двух пластилиновых человечках вошёл в шорт-лист британского фестиваля DepicT.


Информация об этом появилась на официальном сайте фестиваля. Мультфильм студии анимации из Академгородка «Жажа» называется «Creator» (на английском — создатель. — О.В.). Новосибирцы сделали его за месяц. 


«Над мультиком в основном работала команда из четырёх человек на базе творческого пространства "Цоколь". Идея принадлежала Ирине Коротаевой, а остальные её дорабатывали», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссёр мультфильма Антон Душкин. 


По информации на сайте DepicT, 20 фестивальных лент отбирались для показа из 700 работ со всего мира. Их покажут на большом экране в конце сентября. 


Каждый из мультфильмов будет претендовать на победу в определённой номинации и бороться за приз зрительских симпатий. Проголосовать за мультфильм «Creator» можно на странице фестиваля до 23 сентября.  



Режиссёр новосибирского мультфильма признался, что попадание в шорт-лист не было для него самоцелью.


«Мне просто было интересно делать фильм. Приятно, что нас отобрали. Считаю, что дебютировали неплохо», — поделился Антон. 


Работы новосибирских мультипликаторов получают признание не впервые. Например, в мае пластилиновый мультфильм «Заместители» новосибирской студии «Лаборатория научной анимации» получил главный приз фестиваля Science shorts.  

Прочтений: 2126
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено