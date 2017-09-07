Видео: новосибирский мультик про двух человечков получил признание в Великобритании

В мультфильме два героя — пластилиновые человечки красного и синего цвета

Мультфильм новосибирской студии анимации о двух пластилиновых человечках вошёл в шорт-лист британского фестиваля DepicT.





Информация об этом появилась на официальном сайте фестиваля. Мультфильм студии анимации из Академгородка «Жажа» называется «Creator» (на английском — создатель. — О.В.). Новосибирцы сделали его за месяц.





«Над мультиком в основном работала команда из четырёх человек на базе творческого пространства "Цоколь". Идея принадлежала Ирине Коротаевой, а остальные её дорабатывали», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссёр мультфильма Антон Душкин.





По информации на сайте DepicT, 20 фестивальных лент отбирались для показа из 700 работ со всего мира. Их покажут на большом экране в конце сентября.





Каждый из мультфильмов будет претендовать на победу в определённой номинации и бороться за приз зрительских симпатий. Проголосовать за мультфильм «Creator» можно на странице фестиваля до 23 сентября.









Режиссёр новосибирского мультфильма признался, что попадание в шорт-лист не было для него самоцелью.







«Мне просто было интересно делать фильм. Приятно, что нас отобрали. Считаю, что дебютировали неплохо», — поделился Антон.





Работы новосибирских мультипликаторов получают признание не впервые. Например, в мае пластилиновый мультфильм «Заместители» новосибирской студии «Лаборатория научной анимации» получил главный приз фестиваля Science shorts.