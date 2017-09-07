«Горводоканал» обещал до конца дня заделать яму у детсада на Троллейном

Территория возле детского сада № 480 . Фотография сделана 5 сентября

Специалисты новосибирского «Горводоканала» сообщили, что уберут провал возле детского сада на Троллейном жилмассиве в течение суток.







«В настоящее время выполнено ограждение данного участка, провал устранят в течение суток», — сообщили сегодня, 7 сентября, в «Горводоканале» в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.







Яма у детсада № 480 на улице Киевской в Ленинском районе Новосибирска появилась летом. Сначала на территории сада появился небольшой провал, его засыпали, рассказывала прежде корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель заведующей детским садом № 480 Юлия Колесникова. Но несколько недель назад трещина появилась снова, она вышла за территорию сада и дошла до тротуара.





Представители компании пояснили, что грунт здесь просел после того, как канализационный колодец подмыли грунтовые воды. Этот участок канализационной сети, по информации «Горводоканала», расположен в болотистой почве. Теперь участок переключат на параллельную трассу.