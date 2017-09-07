«Горводоканал» обещал до конца дня заделать яму у детсада на Троллейном
Специалисты новосибирского «Горводоканала» сообщили, что уберут провал возле детского сада на Троллейном жилмассиве в течение суток.
«В настоящее время выполнено ограждение данного участка, провал устранят в течение суток», — сообщили сегодня, 7 сентября, в «Горводоканале» в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.
Яма у детсада
Представители компании пояснили, что грунт здесь просел после того, как канализационный колодец подмыли грунтовые воды. Этот участок канализационной сети, по информации «Горводоканала», расположен в болотистой почве. Теперь участок переключат на параллельную трассу.
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Елена Громкова
Фото Александра Сильченко