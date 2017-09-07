А теперь дискотека: Институт ФСБ потратит 19,9 млн рублей на музыку и аппаратуру для сцены

Институт ФСБ — центральная часть здания, которую снесли в конце 2016 года

Новосибирский Институт ФСБ объявил о том, что готов потрать 20 млн рублей на оформление сцены и технику для своего клуба.







Информация об этом появилась на сайте госзакупок 6 сентября. «Срок поставки товара: до 20 декабря 2017 года», — говорится в документах электронного аукциона.







Победитель аукциона должен будет поставить массу дорогого оборудования для клуба Института ФСБ на Красном проспекте. Это световая техника (в том числе 12 движущихся голов и 42 светодиодных прожектора), а также мультимедийное оборудование — например, проектор, экран для него, две поворотные видеокамеры, цифровой видеомикшер, LED-телевизор. Кроме того, чекистам нужны акустические системы, сабвуферы, микрофоны и микшерный пульт. Также Институт ФСБ заказал раздвижной занавес и другие элементы оформления сцены (арлекин, кулисы, задник и прочее).







Приём заявок на участие в аукционе будет идти до 21 сентября, итоги подведут 25 сентября. За покупку заплатит федеральный бюджет. Начальная (максимальная) цена контракта — 19,9 млн рублей.







В Институте ФСБ прокомментировать закупку НГС.НОВОСТИ отказались.





Сейчас в здании ведомства на Красном проспекте идёт глобальная реконструкция. В конце прошлого года центральную часть здания снесли. Как пояснял тогда начальник участка компании-субподрядчика «РеалСтройИнвест-М» Евгений Макаров, фасад сносят из-за износа конструкций — на их месте построят такие же, только новые. При этом крылья строения — вдоль улицы Писарева и на противоположной стороне — останутся прежними.