Спортсмены-новосибирцы получили срок за убийство программиста


Осужденные совершили зверское убийство из-за денег 
Осужденные совершили зверское убийство из-за денег 

Новосибирский областной суд признал двух сибиряков виновным в убийстве 28-летнего Алексея Парамонова и приговорил 19-летнего жителя Новосибирска к 17 годам, а его 18-летнего сообщника — к 14 годам лишения свободы. 


Убийство 28-летнего программиста Алексея Парамонова произошло 4 апреля 2016 года. «Мужчина, не ожидавший нападения, сам открыл дверь. После этого подозреваемые нанесли потерпевшему удары по телу и голове, а затем один из пришедших нанес мужчине множественные удары ножом», — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.


Программист скончался на месте в собственной квартире на Сиреневой. Осужденные считали, что убитый хорошо зарабатывает, но в квартире не оказалось ни денег, ни ценностей. На следующий день, 5 апреля, убийцы были задержаны оперативниками.


В июле Ленинский областной суд вынес приговор по другому громкому делу — «о шприце с лидокаином».  Суд признал новосибирца Александра Филиппова виновным в убийстве родного брата Леонида — его тело было найдено в квартире со следами от укола на левой руке. Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима. 

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