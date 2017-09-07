Коттедж основателя «СЛК-Моторс» продают за долги

Коттедж обанкротившегося бизнесмена находится в посёлке Садовый на берегу Берди
Коттедж обанкротившегося бизнесмена находится в посёлке Садовый на берегу Берди

Коттедж известного новосибирского бизнесмена, основателя компании «СЛК-Моторс» и совладельца компании «Сибирский строитель» Дмитрия Малахова, оценили в 17,99 млн рублей — предприниматель признан банкротом, его имущество распродают. 


Сообщение об определении цены недвижимости Малахова появилось на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.


Коттедж находится в посёлке Светлый в Бердске, недалеко от берега Берди. Общая площадь трёхэтажного дома — 288,4 кв. м, он стоит на участке в 1142 кв. м. На территории также есть недостроенное здание.


По материалам банкротного дела, дом с участком супруги Малаховы в 2012 году купили в кредит, основной долг перед Сбербанком, который включён в реестр требований кредиторов в июле 2017 года, составляет чуть больше 18 млн рублей.


Арбитражный управляющий Василий Яковлев комментировать цену коттеджа и то, какую часть долга сможет покрыть продажа дома, отказался. «Когда мы продадим имущество, я раздам деньги, тогда, может быть, я вам расскажу, сколько долга было погашено. Только тогда», — подчеркнул он.


Дата торгов должна быть определена до конца месяца. Срок реализации имущества Дмитрия Малахова, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, продлён до 9 декабря 2017 года.


В феврале арбитражный суд признал Дмитрия Малахова банкротом: он задолжал банку «Открытие» более 103 млн рублей. В марте к претензиям присоединился Внешэкономбанк, заявив требования на 1 млрд рублей — стоимость доли бизнесмена в компании «Сибирский строитель». Сейчас компания находится в стадии ликвидации: по материалам арбитражного суда, размер требований кредиторов к ней превышает 5 млрд рублей.

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