Семья с двумя детьми осталась без дома после пожара на Сухарной

Огонь охватил три здания на Сухарной
Огонь охватил три здания на Сухарной

Новосибирские пожарные потушили крупный пожар в частном секторе на улице Сухарной в Заельцовском районе города — от огня пострадало три деревянных постройки, в том числе дом семьи с двумя детьми.


В пресс-службе МЧС по Новосибирской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило около 2:00 7 сентября. Пламя охватило три здания, в том числе один жилой дом.


«Дома располагались вплотную друг к другу. Всё деревянное и сухое, поэтому быстро схватилось огнём. Пожарные отработали грамотно и слаженно: не допустили переход огня на соседние дома, откуда незамедлительно люди были эвакуированы, оперативно охладили постройки водой и выставили на их защиту пожарные стволы», — сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на начальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгатя Кабирова.



Разбор пожарища продолжался до утра. «В момент пожара семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей — находилась дома. Эвакуировались они самостоятельно еще до прибытия пожарных. Сами пожарные проводили эвакуацию из других, соседних домов. У нас есть информация, что пострадавшую семью приютили соседи. Сейчас власти решают вопрос о предоставлении им жилья», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. Причина пожара ещё не установлена — сейчас на месте работает дознаватель МЧС. 

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня. 

Сергей Жигальцев 
Фото и видео читателя НГС

Прочтений: 1560
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено