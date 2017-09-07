Семья с двумя детьми осталась без дома после пожара на Сухарной

Огонь охватил три здания на Сухарной

Новосибирские пожарные потушили крупный пожар в частном секторе на улице Сухарной в Заельцовском районе города — от огня пострадало три деревянных постройки, в том числе дом семьи с двумя детьми.







В пресс-службе МЧС по Новосибирской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило около 2:00 7 сентября. Пламя охватило три здания, в том числе один жилой дом.







«Дома располагались вплотную друг к другу. Всё деревянное и сухое, поэтому быстро схватилось огнём. Пожарные отработали грамотно и слаженно: не допустили переход огня на соседние дома, откуда незамедлительно люди были эвакуированы, оперативно охладили постройки водой и выставили на их защиту пожарные стволы», — сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на начальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгатя Кабирова.











Разбор пожарища продолжался до утра. «В момент пожара семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей — находилась дома. Эвакуировались они самостоятельно еще до прибытия пожарных. Сами пожарные проводили эвакуацию из других, соседних домов. У нас есть информация, что пострадавшую семью приютили соседи. Сейчас власти решают вопрос о предоставлении им жилья», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. Причина пожара ещё не установлена — сейчас на месте работает дознаватель МЧС.