Философ из Новосибирска баллотируется в депутаты в Канаде

Скриншот предвыборного сайта Светланы Павленко 
Скриншот предвыборного сайта Светланы Павленко 

Канадское издание Edmonton Journal опубликовало статью о предстоящих выборах в городской совет Эдмонтона — среди кандидатов по одному из округов оказалась уроженка Новосибирска Светлана Павленко, которая переехала в Канаду 10 лет назад. 


Выборы в горсовет Эдмонтона пройдут 16 октября, пока что кандидаты публикуют свои программы. Кроме Павленко на пост члена горсовета от 5-го округа претендуют ещё 6 человек. 


В профиле Linkedin Павленко сказано, что она окончила Сибирскую академию государственной службы (сейчас — Сибирский институт управления РАНХиГС) в 1998 году, затем продолжила обучение в НГТУ, где в 2001 году получила степень доктора философских наук. В течение нескольких лет после этого Светлана Павленко преподавала в СибУПК. В 2007 году она переехала в Эдмонтон, почти два года работала в автосалоне KIA, затем перешла на работу в Семейный еврейский центр и училась в Гуэлфском университете. В последние 7 лет Павленко работает исполнительным директором в Еврейском городском центре для пенсионеров (JSCC). 


Последние 7 лет Павленко работает в Еврейском городском центре для пенсионеров
Последние 7 лет Павленко работает в Еврейском городском центре для пенсионеров


Светлана Павленко отказалась давать НГС.НОВОСТИ комментарии до выборов. 


В ноябре 2015 года о Светлане Павленко писало местное издание Avenue, которое подробно рассказывало о деятельности сибирячки в JSCC. По наблюдениям автора, она пытается бороться за права пожилых — благодаря её работе им стало проще общаться с другими поколениями. Центр, в котором работает Павленко, сотрудничает с пенсионерами всех национальностей. 


Панорама Эдмонтона
Панорама Эдмонтона


В своей предвыборной программе уроженка Новосибирска отметила пять приоритетных пунктов: поддержка работающих родителей, молодёжи и пенсионеров, создание безопасного и активного сообщества, диверсификация экономики Эдмонтона, повышение культуры и образования, реконструкция инфраструктуры, парков и зон отдыха. 


Справка: Эдмонтон — столица провинции Альберта в западной части Канады. Население — 817 тысяч человек. 

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Наталья Гредина
Скриншот с сайта svetlanapavlenko.ca (1), avenueedmonton.com (2), фото pixabay.com (3).

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