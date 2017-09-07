Внедорожник вылетел на «встречку» на горбатом мосту и устроил аварию с грузовиком
На улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля — один из водителей получил перелом ключицы.
Авария произошла около 11:00. Volkswagen Touareg ехал по улице Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Авиастроителей. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой», а она в свою очередь врезалась в грузовик MAN.
«В аварии пострадал 44-летний водитель "Нивы". Он получил перелом ключицы», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды городской ГИБДД.
По данным Яндекс.Пробок на 12:00, на улицах Трикотажной, Авиастроителей, Республиканской, Учительской и 25 лет Октября сложилась тяжёлая дорожная ситуация.
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Утром сложная дорожная ситуация также наблюдалась на площади Калинина — движение по Красному проспекту через неё было затруднено в обе стороны.
Дополнение: Транспортный коллапс в этом районе продолжается. В 12:50 на перекрестке с улицей Республиканская столкнулись BMW X5 и Mitsubishi Galant. Водители ехали со стороны Авиастроителей. BMW при перестроении в средний ряд ударила Mitsubishi.
«Авария произошла как раз после того, как экипаж ГИБДД освободил проезжую часть от первой утренней аварии. По Трикотажной и Авиастроителей растянулась длинная пробка», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».
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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска (1), скриншот yandex.ru/maps/ (2)