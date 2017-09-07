Новосибирец нашел на левом берегу Оби руины древнего винного завода

Руины находятся неподалёку от Горского карьера

Новосибирец Антон Нелидов поделился с редакцией НГС.НОВОСТИ фотографиями руин Бугринского винного завода рядом с Горским карьером.







В дореволюционном Новосибирске винный завод находился в деревне Бугры — Нелидов говорит, что основателями этой деревни были его прапрапрадеды. Сейчас на этом месте — микрорайон «Бугринский».







«В детстве я с другими ребятами собирал тут старинные монеты. Вся эта земля буквально нашпигована разного рода историческими объектами — монетами, кухонной утварью, конской упряжью и другим. Все соседи у себя на огородах постоянно находят какие нибудь "кладики", попадаются даже самодельные украшения из серебра», — вспоминает Антон.





Стены завода были сделаны из красного кирпича





Старожилы Новосибирска помнят этот завод ещё неразрушенным, говорит краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.







«Большие кирпичные строения стояли по пути в Горскую нахаловку и Кривощёково. Рассказывали, что работал он в "концессии" с солодовенным заводом. Легко нашлись и его останки между карьером и Магнитогорской улицей. Но в архивах упоминания о заводе я не нашел, только о винной лавке», — рассказал краевед НГС.НОВОСТИ







По мнению Голодяева, внести эти руины в список охраняемых памятников, скорее всего, не получится, но сохранить их в сегодняшнем виде как памятный объект необходимо.





Вокруг бывшего завода сейчас густо растут деревья





Напомним, территория около Коммунального моста рассматривается как потенциальная площадка для строительства новой ледовой арены.







«Даже если вокруг расположатся современные строения проектируемого спортивного комплекса, эти руины могут очень органично в него вписаться», — считает краевед Голодяев.

