Площадь Калинина парализовали серьёзные пробки

Затор в сторону площади Калинина начинается на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского

На площади Калинина утром 7 сентября образовался большой затор — скорость потока упала до 3 км/ч.







По данным Яндекс.Пробок на 10:00, плотный поток машин полностью сковал площадь Калинина. Также сильно затруднено движение на Красном проспекте. Пробка со стороны аэропорта Северный начинается на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. В обратном направлении затор длиной 2 км образовался от улицы Гоголя.





«Еду с Северной до Заельцовской уже 20 минут, так и не доехала», — пишет пользователь мобильного приложения Яндекс.Пробки.





Многие новосибирцы сегодня, видимо, опоздают на работу





Большие транспортные заторы — не редкость для Новосибирска. Например, вчера горожане попали в большую пробку на левом берегу. На перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко из-за реконструкции светофора собрались десятки машин.