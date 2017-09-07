Площадь Калинина парализовали серьёзные пробки

Затор в сторону площади Калинина начинается на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского 
Затор в сторону площади Калинина начинается на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского 

На площади Калинина утром 7 сентября образовался большой затор — скорость потока упала до 3 км/ч. 


По данным Яндекс.Пробок на 10:00, плотный поток машин полностью сковал площадь Калинина. Также сильно затруднено движение на Красном проспекте. Пробка со стороны аэропорта Северный начинается на перекрёстке Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. В обратном направлении затор длиной 2 км образовался от улицы Гоголя. 


«Еду с Северной до Заельцовской уже 20 минут, так и не доехала», — пишет пользователь мобильного приложения Яндекс.Пробки.


Многие новосибирцы сегодня, видимо, опоздают на работу 
Многие новосибирцы сегодня, видимо, опоздают на работу 


Большие транспортные заторы — не редкость для Новосибирска. Например, вчера горожане попали в большую пробку на левом берегу. На перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко из-за реконструкции светофора собрались десятки машин.  

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ольга Власова
Фото Ирины Малыгиной (1), скриншот yandex.ru/maps/ (2)

Прочтений: 2158
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено