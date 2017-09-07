Новосибирцев предупредили о трёхчасовом отключении светофоров на перекрёстке Красного проспекта

Светофоры отключают, чтобы заменить оборудование

Сегодня, 7 сентября, на три часа погаснут светофоры на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска.





Светофоры не будут работать с 10:00 до 13:00, сообщили НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).







В учреждении пояснили, что это плановое отключение. «Будут проводить работы — замену электронного оборудования, которое регулирует светофор», — уточнили в СМЭУ.





Вчера из-за ремонта светофора большая пробка скопилась на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко. Машины и автобусы просто не могли разъехаться.

