Новосибирцев предупредили о трёхчасовом отключении светофоров на перекрёстке Красного проспекта

Светофоры отключают, чтобы заменить оборудование
Светофоры отключают, чтобы заменить оборудование

Сегодня, 7 сентября, на три часа погаснут светофоры на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска. 


Светофоры не будут работать с 10:00 до 13:00, сообщили НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


В учреждении пояснили, что это плановое отключение. «Будут проводить работы — замену электронного оборудования, которое регулирует светофор», — уточнили в СМЭУ.


Вчера из-за ремонта светофора большая пробка скопилась на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко. Машины и автобусы просто не могли разъехаться.  

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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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