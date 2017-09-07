На YouTube появился трейлер фильма о новосибирских спасателях

В фильме расскажут четыре истории о спасении новосибирцев — все они основаны на реальных событиях

На YouTube появился трейлер фильма о спасателях «Настоящий Герой 3» — новосибирцы смогут увидеть картину уже осенью.





«Фильм состоит из четырёх трагических историй, которые случились в Новосибирске. Я специально ездил на интервью с руководством МАСС. Мы собирали весь персонал, и каждый рассказывал историю, которая оставила отпечаток в душе», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссёр картины Виктор Петришин.







По словам Петришина, сейчас фильм практически готов, идёт подборка музыки для него. Премьера состоится в конце сентября.





Фильм уже практически готов, его продолжительность — около 40 минут





Главные роли в нём сыграли актёры театров «Глобус», «Красный факел», театра им. Сергея Афанасьева и студенты новосибирского театрального института. Также в съемках участвовали спасатели МАСС, сотрудники МЧС.







«Все актёры выполняли трюки без каскадёров. Были прыжки на страховке с пятого этажа, пробивание машины железной трубой», — поделился Виктор.





В начале июля новосибирцы стали очевидцами съемок одного из эпизодов фильма. Горожане увидели автомобиль ВАЗ с торчащей железной трубой. Стекло было пробито как раз в месте, где сидел водитель. Многие подумали, что разыгралась настоящая трагедия.





Ранее Виктор Петришин также снял фильмы о новосибирских пожарных и сотрудниках ГИМС.