На YouTube появился трейлер фильма о новосибирских спасателях

В фильме расскажут четыре  истории о спасении новосибирцев — все они основаны на реальных событиях 
В фильме расскажут четыре  истории о спасении новосибирцев — все они основаны на реальных событиях 

На YouTube появился трейлер фильма о спасателях «Настоящий Герой 3»  — новосибирцы смогут увидеть картину уже осенью. 


«Фильм состоит из четырёх трагических историй, которые случились в Новосибирске. Я специально ездил на интервью с руководством МАСС. Мы собирали весь персонал, и каждый рассказывал историю, которая оставила отпечаток в душе», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссёр картины Виктор Петришин. 


По словам Петришина, сейчас фильм практически готов, идёт подборка музыки для него. Премьера состоится в конце сентября. 


Фильм уже практически готов, его продолжительность — около 40 минут


Главные роли в нём сыграли актёры театров «Глобус», «Красный факел», театра им. Сергея Афанасьева и студенты новосибирского театрального института. Также в съемках участвовали спасатели МАСС, сотрудники МЧС. 


«Все актёры выполняли трюки без каскадёров. Были прыжки на страховке с пятого этажа, пробивание машины железной трубой», — поделился Виктор. 


В начале июля новосибирцы стали очевидцами съемок одного из эпизодов фильма. Горожане увидели автомобиль ВАЗ с торчащей железной трубой. Стекло было пробито как раз в месте, где сидел водитель. Многие подумали, что разыгралась настоящая трагедия. 


Ранее Виктор Петришин также снял фильмы о новосибирских пожарных и сотрудниках ГИМС. 

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Ольга Власова
Стопкадр фильма
Видео youtube.com, канал Режиссёр Виктор Петришин

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