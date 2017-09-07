Стали известны подробности массовой аварии на Большевистской

У бизнес-центра «Рим» столкнулись сразу четыре автомобиля 
У бизнес-центра «Рим» столкнулись сразу четыре автомобиля 

В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Большевистской, где столкнулись четыре автомобиля. 


Авария случилась в 21:55 около бизнес-центра «Рим». 52-летний водитель Nissan X-Trail ехал со стороны Красного проспекта в сторону улицы Добролюбова. У дома № 101 он столкнулся с Honda HR-V, которая задела впереди стоящую Honda Civic, а та, в свою очередь, — Hyundai Getz. Все машины стояли на проезжей части на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении. 


«В результате ДТП пострадали пассажиры Honda HR-V. 


32-летний мужчина получил ушиб головы и повреждение связок правой ноги, а 31-летняя женщина — ушибы головы и грудной клетки. 


Их отвезли в больницу», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail отказался от проверки на алкогольное опьянение.


По словам очевидцев аварии, водитель японского внедорожника еле стоял на ногах. Пока участники ДТП ожидали «скорую помощь» и экипаж ГИБДД, виновник аварии успел подраться с прохожим. Об этом ранее сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте». 

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Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

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