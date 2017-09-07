Угодья обанкротившегося новосибирского бизнесмена выставили на продажу за полмиллиарда
Земельные угодья, входившие в структуру активов агропромышленного холдинга «Сахо» новосибирского предпринимателя Павла Скурихина, выставили на продажу.
Объявление появилось в едином федеральном реестре сведений о банкротстве вчера, 6 сентября.
«Конкурсный управляющий ЗАО «Солнечное» Сергей Рохин выставил на продажу земельные участки в Кочковском, Ордынском, Тогучинском, Чулымском, Черепановском и Сузунском районах Новосибирской области, а также Хабаровском районе Алтайского края», — пишет «Коммерсант».
ЗАО «Солнечное» входит в «Сибирский аграрный холдинг» («САХО»), основателем которого является новосибирский бизнесмен Павел Скурихин.
Совокупная площадь участков — почти 24 тысячи гектаров, общая стартовая стоимость — 472,8 миллиона рублей.
Кроме того, в числе лотов — два трактора стоимостью 5,1 миллиона рублей каждый.
Торги пройдут на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» 17 октября. Сейчас земля находится в залоге у Россельхозбанка и ООО ТД «Агроторг».
В начале марта 2016 года Павел Скурихин был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. В конце мая арбитраж освободил Скурихина от исполнения обязательств — кредиторы требовали взыскать с него почти 11 миллиардов рублей.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова