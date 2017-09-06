Nissan показал свою «Теслу» с одной педалью

Компания Nissan представила электромобиль Leaf второго поколения, машина получила электромотор мощностью 150 л.с., а литий-ионная батарея имеет ёмкость 40 кВт*ч. 


"Запас хода автомобиля 378 километров, это соответствует потребностям 80% европейских водителей. Зарядка машины идет 6-8 часов, быстрая зарядка (до 80% емкости) занимает 40 минут", — рассказали в пресс-службе компании..


Leaf разгоняется до сотни за 7,9 секунды, в европейской модификации его длина составляет 4 480 мм,  а ширина – 1 790 мм. Клиренс электрокара — 150 мм.


Автомобиль получил умную систему e-Pedal — можно пользоваться только педалью газа, нажимаешь — едет, отпускаешь — притормаживает. Впрочем, педаль тормоза для интенсивного замедления оставлена в автомобиле. 


В Японии продажи Leaf  стартуют 2 октября, в Европе и США — в начале 2018 года. Не исключаено, что электрокар поступит в продажу в России. Сейчас его японская цен в рублевом эквиваленте составляет около 1,6 млн рублей.


Nissan показал свою «Теслу» с одной педалью (фото)


НГС.АВТО
Фото nissan.com

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