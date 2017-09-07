Из новосибирского бара похитили звёзд шоу-бизнеса





Ростовые фигуры стояли в фото зоне

Из бара в Центральном районе Новосибирска украли картонные ростовые фигуры Андрея Малахова и Дмитрия Нагиева. Похитители также прихватили с собой два коврика из «IKEA».





«Это случилось в ночь на 24 августа. Ростовые фигуры были увезены в неизвестном направлении. Похитители также прихватили с собой два коврика из "IKEA", видимо для предстоящего пикника», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец караоке бара «Пряник» Алексей Шипелкин.





По словам Алексея, ростовые фигуры были украшением бара, они стояли в фотозоне с самого первого дня работы заведения. Не смотря на предложение мирного решения проблемы, похитители решили не возвращать звезд шоу-бизнеса.





Момент похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения





«Сегодня выяснилось, что Малахов у одной девушки дома, а Нагиев — у другой. Вернуть они их не могут, так как находятся за границей в свадебном путешествии. Мы специально дали время, чтобы мирно решить вопрос. Сейчас уже будем писать заявление в полицию», — резюмировал Алексей.







В конце августа в Новосибирске активизировались воры велосипедов. Одна из банд действует на левом берегу — 24 августа пропали два велосипеда из дома по улице Пархоменко, 29, до этого обворовали соседний дом. Преступников не остановило даже то, что в зданиях было видеонаблюдение, а в подъездах — консьержи.