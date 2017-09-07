Библиотеку СО РАН передадут на баланс Новосибирска





Финансировать библиотеку будут из бюджета города

Библиотеку СО РАН на улице Золотодолинской в Советском районе Новосибирска передадут на баланс города. Затраты на содержание библиотеки лягут на городской бюджет.





«Я рада сообщить вам, что наша библиотека спасена. Прошли и непростой этап согласования заключения договора о безвозмездном использовании здания с СО РАН, и очень сложный этап выделения финансирования на библиотеку посреди бюджетного года», — сообщает на своей своей странице в Facebook депутат Городского Совета депутатов Наталья Пинус.





Следующим этапом работы станет передача здания библиотеки в собственность муниципалитета.





«Сегодня все проблемы позади! В библиотеку уже пришли постоянные посетители! Дело Лаврентьева живо! Первая библиотека Академгородка сохранена!», — написала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Напомним, в декабре 2016 года руководство СО РАН объявило о том, что не может больше содержать библиотеку.





Ранее в Академгородке состоялись публичные слушания на тему строительства дома для сотрудников СО РАН в микрорайоне «Щ». Во время мероприятия жители района раскритиковали предложения, озвученные на публичных слушаниях.



