Библиотеку СО РАН передадут на баланс Новосибирска


Финансировать библиотеку будут из бюджета города
Финансировать библиотеку будут из бюджета города

Библиотеку СО РАН на улице Золотодолинской в Советском районе Новосибирска передадут на баланс города. Затраты на содержание библиотеки лягут на городской бюджет.


«Я рада сообщить вам, что наша библиотека спасена. Прошли и непростой этап согласования заключения договора о безвозмездном использовании здания с СО РАН, и очень сложный этап выделения финансирования на библиотеку посреди бюджетного года», — сообщает на своей своей странице в Facebook депутат Городского Совета депутатов Наталья Пинус.


Следующим этапом работы станет передача здания библиотеки в собственность муниципалитета.


«Сегодня все проблемы позади! В библиотеку уже пришли постоянные посетители! Дело Лаврентьева живо! Первая библиотека Академгородка сохранена!», — написала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


Напомним, в декабре 2016 года руководство СО РАН объявило о том, что не может больше содержать библиотеку.


Ранее в Академгородке состоялись публичные слушания на тему строительства дома для сотрудников СО РАН в микрорайоне «Щ». Во время мероприятия жители района раскритиковали предложения, озвученные на публичных слушаниях.


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Александр Сильченко 
Фото Александра Ощепкова

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