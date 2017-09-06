Массовая авария на Большевистской закончилась больницей для пассажиров «Хонды»

Медики госпитализировали пассажиров Honda HR-V

Вечером 6 сентября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 4 автомобиля: Nissan X-Trail, Honda HR-V, Honda Civic и Hyundai Getz. Авария произошла в 22:00 на пересечении улиц Большевистской и Добролюбова.





«На перекрестке "Хёндэ", "Цивик" и HR-V остановились для поворота налево, а водитель "Ниссана" всех собрал в паровозик. Тормозной путь у "Ниссана" отсутствует», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По словам очевидцев, водитель Nissan X-Trail был сильно пьян и еле стоял на ногах. В ДТП пострадали пассажиры Honda HR-V, с места аварии их увезла машина «скорой помощи».







По словам очевидцев, водитель Nissan X-Trail был пьян





«У парня подозрение на перелом ноги. После аварии, пока ожидали "скорую помощь" и экипаж ГИБДД, виновник аварии успел подраться с прохожим. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Последняя крупная авария с нетрезвым водителем за рулем произошла 11 августа — тогда «Тойота Королла» наехала на отбойник возле ТЦ «Аура», а затем вылетела на разделительную полосу слева; детали машины разнесло по проезжей части. В машине, помимо водителя, находились двое мужчин и 4-летний ребёнок. В ведомстве отмечают, что все они с серьёзными травмами были доставлены в больницу.