Родителям Марка Конькова не удалось избавиться от выплат семье убитой школьницы

Суд отказал Коньковым в их просьбе переложить долги на сына

Родителям 18-летнего новосибирца Марка Конькова, который два года назад жестоко убил свою сверстницу, не удалось освободиться от выплаты долга семье погибшей девочки.







Сегодня, 6 сентября, Центральный районный суд Новосибирска отказал Наталье и Игорю Коньковым, которые хотели снять с себя выплату компенсации и переложить её на осуждённого сына.







«В Центральном районном суде рассматривалось заявление родителей Конькова о прекращении исполнительного производства в отношении них в связи с тем, что их сын достиг совершеннолетия. Они хотели снять с себя гражданско-правовую ответственность, которую родители несут за своих несовершеннолетних детей и за их деяния, решили избавиться от неё. Суд им отказал», — рассказал НГС.НОВОСТИ адвокат потерпевших Денис Садовский.





Громкое убийство произошло 28 августа 2015 года в коттедже семьи Коньковых в Первомайском районе Новосибирска. Следователи насчитали на теле убитой школьницы Карины Залесовой не менее 25 ножевых ран. Подозреваемым в убийстве стал приятель школьницы Марк Коньков. Экспертиза показала, что он «ограниченно вменяем». В суде Коньков заявил, что «хотел убить и убил».





В октябре 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска признал 17-летнего подростка виновным в «убийстве с особой жестокостью» и приговорил его к 9 годам воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра. Кроме того, семью осужденного обязали выплатить моральный ущерб — по 1 млн рублей каждому из родителей Карины Залесовой. Также родственникам убитой удалось отсудить материальный ущерб — чуть больше 300 тысяч рублей. Примерно в такую сумму обошлась установка памятника девочке.







Стороны не согласились с этим приговором и подали апелляционные жалобы. Адвокат Марка Конькова Ирина Нохрина настаивала на пересмотре дела, так как считала несправедливой статью, по которой осудили подростка. По мнению адвоката, «особой жестокости» в этом убийстве не было. Семья погибшей девушки, наоборот, просила ужесточить приговор и дать подростку максимальный срок по его статье — 10 лет. В итоге суд внёс в приговор только некоторые формальные исправления, а срок наказания и статью оставил без изменения.







В колонии Марку Конькову исполнилось 18 лет.