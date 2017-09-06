Красный проспект в полутьме: одна сторона улицы осталась без освещения

В ближайшее время уличное освещение восстановят
В ближайшее время уличное освещение восстановят

Из-за перебоев с электричеством без уличного освещения осталась нечётная сторона Красного проспекта — от улицы Ядринцевской до станции метро «Красный проспект». 


«По нечётной стороне Красного не горят фонари, от Ядринцевской до метро "Красный проспект". Дальше не вижу. На улице Романова тоже нет уличного освещения», — сообщил очевидец.


В МКУ «Горсвет» пояснили: уличного освещения нет из-за аварии.


«Машина уже едет. Сейчас свет горит на двух фазах. По мере возможности все будет восстановлено», — пояснили в ведомстве. 


Перебои с электричеством — не редкость для Новосибирска. Недавно целый посёлок остался без света из-за аварии на воздушной линии. 

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Александр Сильченко
Фото Александра Агафонова

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