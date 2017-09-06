Популярный автобус запускают по улице Георгия Колонды

Маршрут автобуса поменяется уже с завтрашнего дня

С 7 сентября изменится маршрут автобуса № 75 «Ключ-Камышенское плато – улица Ляпидевского».







Изменения коснутся отрезка пути от площади Калинина до остановки «Ляпидевского». Теперь автобусы больше не будут ходить по улицам Дуси Ковальчук, Залесского, Даргомыжского и Светлановской. Вместо этого они поедут по Красному проспекту и Георгия Колонды и по этим же улицам обратно, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что маршрут изменили до 7 декабря, чтобы изучить, будет ли он пользоваться спросом у пассажиров.





Синяя линия — прежний маршрут, красная линия — новый маршрут





Движение по улице Георгия Колонды запустили в сентябре 2014 года. Из общественного транспорта по этой дороге пока ходит только маршрутное такси № 11.