Популярный автобус запускают по улице Георгия Колонды

Маршрут автобуса поменяется уже с завтрашнего дня
Маршрут автобуса поменяется уже с завтрашнего дня

С 7 сентября изменится маршрут автобуса № 75 «Ключ-Камышенское плато – улица Ляпидевского».


Изменения коснутся отрезка пути от площади Калинина до остановки «Ляпидевского». Теперь автобусы больше не будут ходить по улицам Дуси Ковальчук, Залесского, Даргомыжского и Светлановской. Вместо этого они поедут по Красному проспекту и Георгия Колонды и по этим же улицам обратно, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что маршрут изменили до 7 декабря, чтобы изучить, будет ли он пользоваться спросом у пассажиров.


Синяя линия — прежний маршрут, красная линия — новый маршрут
Синяя линия — прежний маршрут, красная линия — новый маршрут


Движение по улице Георгия Колонды запустили в сентябре 2014 года. Из общественного транспорта по этой дороге пока ходит только маршрутное такси № 11.

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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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