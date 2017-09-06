Ночевал в подъезде: пропавшего 9-летнего мальчика привели домой дети

9-летний Валерий Клиновицкий пропал после прогулки 4 сентября

6 сентября около 19:00 домой вернулся 9-летний Валерий Клиновицкий, который пропал 4 сентября после прогулки на детской площадке у дома на Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.





«Он сейчас дома, с семьёй, — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин, который помогал вести поиски ребёнка. — С ним всё в порядке, он живой, здоровый». Волонтёр пояснил, что ребёнка нашли недалеко от дома — Валеру буквально привели за руку к родителям соседские дети.





«Мальчик боялся идти домой, думал, что его ругать будут, — объяснил Шишкин. — Он считает, что его в семье не понимают, хотя это не так».







Волонтёр со ссылкой на мальчика рассказал, что первую ночь ребёнок ночевал у друга, вторую ночь провёл в одном из подъездов. НГС.НОВОСТИ вели онлайн-трансляцию поисков мальчика.





Ранее родители мальчика сообщали, что кроме Валеры из дома ушли ещё трое детей. Информации о них у волонтёров пока нет.





В Новосибирске продолжают искать 14-летнюю Анастасию Золотухину, которая пропала после дня рождения своего парня — девочка периодически общается с родителями через соцсети.