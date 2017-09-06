Переходивший дорогу школьник угодил под «Хонду» на «зебре» в Академгородке

Мальчик шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Мальчик шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Днём 6 сентября в новосибирском Академгородке произошло ДТП со школьником: он попал под машину при попытке перейти дорогу.


«Ребёнка доставили в больницу с переломом голени», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


ДТП случилось возле дома № 12 на улице Арбузова — сообщение об этом происшествии поступило в полицию в 15:40. В МВД уточнили, что 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила Honda CR-V.


Как утверждают очевидцы в социальных сетях, водитель маршрутки пропустил школьника, и он пошёл через дорогу. Но ехавший в соседнем ряду кроссовер не остановился и сбил ребёнка. 


Отметим, что пешеходный переход в этом месте не оборудован светофорами.


Это уже второй сбитый школьник за сегодняшний день. Первая трагедия случилась в восьмом часу утра: третьеклассник попал под «Сузуки» на улице Зорге, когда переходил дорогу по переходу. Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника

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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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