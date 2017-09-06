Смотри в оба: в школах Новосибирска усилили меры безопасности после стрельбы в Подмосковье

Руководству новосибирских школ посоветовали провести внеплановые инструктажи персонала

В школах Новосибирска усилили меры безопасности после инцидента в Подмосковье.





Департамент образования мэрии направил во все учреждения образования телефонограммы, в которых попросил усилить меры предосторожности.





«Руководству школ порекомендовали провести внеплановые инструктажи с персоналом, в том числе с сотрудниками частных охранных предприятий, об усилении мер безопасности, пропускного режима», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.





Меры безопасности в школах традиционно усиливают перед началом учебного года. В этом году департамент образования также разослал письма, в которых потребовал обеспечить максимальную безопасность детей. Получение таких рекомендаций корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в школе № 162 в Академгородке и школе № 212 в микрорайоне «Горский».





Трагедия в подмосковной Ивантеевке случилась утром 5 сентября. Девятиклассник опоздал на урок и получил замечание от преподавателя. В ответ на него он достал травматический пистолет и выстрелил в учительницу — она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Ещё трое учеников получили травмы — они выпрыгнули из окон класса на 2-м этаже школы, сообщали РИА Новости.





В Новосибирске традиционно устраивают дополнительные проверки безопасности после трагических инцидентов в крупных городах страны. Так было в апреле этого года после теракта в метро Санкт-Петербурга. На следующий день после происшествия в новосибирском метро у каждой рамки поставили по наряду полиции, сотрудники проверяли все рюкзаки и спортивные сумки.