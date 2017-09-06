Новосибирец встретил на Красном проспекте птицу с очень длинным клювом

Встретить вальдшнепа в черте города — большая редкость

Новосибирец нашел в центре города раненого вальдшнепа — птица забилась под машину во дворе дома на Красном проспекте, 33 и нуждается в помощи.





«У птицы, видимо, что-то случилось с глазом, из клюва капает кровь. Сейчас она сидит под машиной, достать её не получается. В зоопарке сказали, что птицу взять не могут», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Элтай Шахмаров, приславший в редакцию фото вальдшнепа.





Встретить вальдшнепа в черте города — большая редкость, пояснил орнитолог Алексей Яновский. Он рассказал, что эти птицы живут в сосновых лесах и болотистой местности в окрестностях Новосибирска. Сейчас начался сезон миграции вальдшнепа на юг — найденная особь, вероятно, сбилась с пути.





Новосибирцы нередко встречают в городе необычных птиц. Например, в начале августа читатель НГС.НОВОСТИ увидел на подоконнике дома недалеко от площади Калинина козодоя.