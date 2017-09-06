На край света и обратно: новосибирец вернулся с Земли Франца-Иосифа

Новосибирец Никита Колесов три недели работал на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», которое ходило между островами в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Колесов рассказал о своем путешествии НГС.НОВОСТИ.





Судно «Профессор Молчанов». Названо в честь советского метеоролога Павла Молчанова, который изобрел радиозонд





Экспедиция проходила в июле. В эти дни судно «Профессор Молчанов» стало площадкой для Арктического плавучего университета — проект организовали Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды из Архангельска.





Новосибирские геологи на Земле Франца-Иосифа





На корабле работали и читали лекции для студентов учёные — в экспедиции собрались участники из Архангельска, Москвы, Женевы, Лозанны, Сочи. Из Новосибирска на корабль отправилась команда геологов из НГУ (двое научных сотрудников и аспирант), вместе с ними в экспедицию поехал видеограф из NSU LIFE Никита Колесов.







Никита Колесов на борту научно-исследовательского судна





«Я поехал с ними, чтобы снять документальное кино. Меня пугали, что условия будут жёсткими, суровый климат, я готовился к худшему. Но условия там были как в трехзвездочной гостинице. Это большой корабль — при стопроцентной наполненности это судно может ходить 50 дней, на них хватит пропитания, топлива. Это судно раньше ходило в Антарктиде, а сейчас оно в Арктике, то есть приплыло с другого полюса», — рассказал Колесов.







В июле на Земле Франца-Иосифа иногда выглядывает солнце и тогда можно снять куртку, но в другие моменты лучше одеваться потеплее, говорит Колесов.





По его словам, июльская погода возле Земли Франца-Иосифа скорее напоминает новосибирскую раннюю весну или позднюю осень, которую сибиряки перенесли довольно легко. Почти все время пассажиры проводили на корабле, который перебирался от одного острова к другому. На сушу люди выходили, чтобы изучать породы, почву или птиц. В этом году экспедиция впервые зашла за 81-ю северную широту, достигнув самой северной точки в истории походов университета, рассказал Колесов.







Во время экспедиции ученые изучали в том числе и птиц





Никита Колесов уточнил, что новосибирские геологи сходили на сушу всего 8 раз, на островах архипелага они вновь собирали образцы для палеомагнитных исследований и определения возраста пород. «Я не геолог, все острова для меня были похожи — серые камни. Но я там отдыхал душой. Там, где я бывал до этого, везде было влияние человека — я имею в виду не постройки и быт, а именно позитивные и негативные эмоции (войны, переживания, болезни, радости). На Земле Франца-Иосифа всю жизнь только два эмоциональных фона: либо ученые приехали замерять что-то, либо люди хотели покорить это место, и все. Можно сказать, что это девственная земля в плане эмоций, поэтому там можно отдохнуть мыслями», — вспоминает видеограф.







Почвоведы изучают северные земли





Во время экспедиции Колесов встретил кита, белых медведей, моржей, тюленей и песцов. «И еще там куча птиц, сначала я думал, что постоянно снимаю чаек, но оказалось, что у них 20 разных названий. Кит нестрашный, он плавал вокруг нашего корабля. Сложно было бегать за ним и следить, где он выплывет, но один кубинец увидел брызги — и так получилось заснять его спину. Он, конечно, огромный. Одного белого медведя мне удалось увидеть близко, а других, медведицу с медвежонком, я видел, когда они плыли в воде. А моржи спали, когда мы к ним подплывали», — рассказал собеседник.







Спящие моржи





В прошлом году вместе с новосибирскими геологами в Арктику ездила видеограф из НГУ Анастасия Кораблёва. Она прожила несколько недель в дельте реки Лены и сняла документальный фильм об этой экспедиции.