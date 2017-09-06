Взятка в 15 тысяч обернулась для пары инспекторов ДПС суровым приговором

Суд приговорил инспекторов к 7 годам 10 месяцам в колонии строгого режима
Суд приговорил инспекторов к 7 годам 10 месяцам в колонии строгого режима

В Новосибирской области завершился суд над двумя инспекторами ДПС, которые получили взятку у лишённого прав водителя — оба гаишника получили суровые сроки в колонии строгого режима.


«Вину они не признали, просили их оправдать», — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Мошковского района Новосибирской области Елена Бондарева.


Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, утром 1 июня 2014 года на трассе М53 Новосибирск – Иркутск в Мошковском районе инспектор ДПС остановил легковую машину «Иж». У водителя не оказалось прав. Автоинспектор взял у водителя документы и попросил не уезжать, пока не закончится административное разбирательство. 


Лишённый прав водитель решил избежать наказания и начал звонить своим знакомым — через них он нашёл лояльных инспекторов ДПС. Ими оказались Александр Петров и Виктор Рыжов, которые в это время патрулировали трассу. Они подъехали и уговорили коллегу не составлять протокол в отношении водителя. Автоинспектор согласился, отдал им документы, а они вернули их нарушителю.


В облпрокуратуре добавили, что в обмен на свои услуги Петров и Рыжов попросили у водителя взятку — сначала 30 тысяч рублей, но позже они снизили свои запросы вдвое. Сначала водитель отдал гаишникам 5 тысяч рублей, ещё 10 тысяч он обещал отдать 17 июня. 


Во время передачи оставшейся суммы один из инспекторов был задержан полицией. За помощью в МВД обратился сам водитель, у которого инспекторы вымогали взятку, уточнила гособвинитель Елена Бондарева.


4 сентября Мошковский районный суд признал 28-летнего Александра Петрова и 35-летнего Виктора Рыжова виновными в получении взятки и приговорил их к реальным срокам. Каждый получил по 7 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, оба обязаны выплатить штрафы: Петров — 150 тысяч рублей, Рыжов — 200 тысяч рублей. Также суд лишил их званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 7 лет после освобождения, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


«Рыжов уволен из органов внутренних дел по результатам проведения служебной проверки. По Петрову в ближайшем времени тоже будет принято решение об увольнении в связи с вынесением обвинительного приговора», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Приговор в законную силу пока не вступил. 


Суды Новосибирска и области нередко выносят суровые приговоры за взятки. Например, в июне Центральный районный суд Новосибирска приговорил к реальному сроку и штрафу в 5 млн рублей экс-начальника управления науки и промышленности мэрии Николая Терехова. Как сообщается на сайте районного суда, сейчас бывший чиновник пытается обжаловать приговор.

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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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