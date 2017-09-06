Канализационный люк из-под колёс КамАЗа влетел в салон «Жигулей»

Крышка люка пробила заднее стекло «Жигулей»
Крышка люка пробила заднее стекло «Жигулей»

Днём 6 сентября на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска канализационный люк, лежавший на дороге, залетел в салон автомобиля «Жигули». Инцидент произошёл около 14:00 недалеко от СГУПСа после того, как на крышку колодца наехал проезжавший мимо КамАЗ.


«Ехали по второй полосе, из-под КамАЗа вылетел люк, упал на капот, потом на крышу и в заднее стекло. Всё было очень быстро и страшно», — рассказала НГС.НОВОСТИ сибирячка Ирина Горбунова, ехавшая на заднем сидении «Жигулей». 


Женщина пояснила, что ехала по работе в служебной машине, за рулём находился опытный водитель. После инцидента он вызвал сотрудников ДПС, которые зафиксировали происшествие. «Я от шока до сих пор не могу отойти», — признаётся женщина. 


Крышка люка разбила заднее стекло автомобиля и оставила большую вмятину на крыше. 


От удара канализационным люком пострадал только автомобиль
От удара канализационным люком пострадал только автомобиль


«Я повернулся на звук, увидел, как стекло разбивается у «Жигулей», а потом пролетающий КамАЗ, — вспоминает очевидец Евгений. — Жутко». 


Дорожные происшествия из-за открытых люков происходят в Новосибирске нередко. Так, в прошлом году сразу три машины угодили в открытый люк на перекрёстке в Заельцовском районе. А в начале года несчастный случай произошёл с пешеходом — мужчина уступил дорогу прохожему и погиб, упав в открытый люк на краю тропы.

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Алёна Истомина
Фото предоставлены Ириной Горбуновой

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