С концертным залом в ванной: новосибирцы превратили квартиру в филармонию с фонтаном

В Новосибирске выставили на продажу необычную квартиру. В каждой комнате «трёшки» в обычном доме на проспекте Димитрова, 14 сделана акустическая разводка, даже в ванной комнате.





В кухне-гостиной есть импровизированная сцена и стол, по форме напоминающий рояль





Как объясняется в объявлении, владельцы квартиры — очень творческие и музыкальные люди, поэтому в зоне гостиной есть подиум для синтезатора или рояля и необходимые выходы для подключения техники, светомузыки и стробоскопов. Встроенная акустическая система есть и в ванной с витражным окном площадью 10,6 кв.м.







Акустическую систему встроили даже в стены ванной





«Кабинет с испанской мебелью из массива дерева, выполненной на заказ, имеет овальную стену для того, чтоб звучание музыки в основной гостиной было более чистым и звучным (не зря все оперные театры имеют овальную форму)», — подчёркивает продавец. В комнате также оборудован зелёный уголок с действующим фонтаном.







Квартира находится на последнем этаже дома 1960-х годов постройки. Её площадь — 105 кв. м. «Трёшку» оценили в 8 млн рублей. Уточнить детали корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось: продающий квартиру риэлтор на звонки не ответила.







Аналогичных вариантов в том же доме нет, а стоимость квартир примерно той же площади в шаговой доступности от необычной «трёшки» варьируется от 7,4 млн до 19,4 млн рублей.





Ранее аналитики составили рейтинг новосибирских пентхаусов на продаже: в одном из них есть собственный кинотеатр.