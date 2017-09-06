С концертным залом в ванной: новосибирцы превратили квартиру в филармонию с фонтаном

В Новосибирске выставили на продажу необычную квартиру. В каждой комнате «трёшки» в обычном доме на проспекте Димитрова, 14 сделана акустическая разводка, даже в ванной комнате.


В кухне-гостиной есть импровизированная сцена и стол, по форме напоминающий рояль
В кухне-гостиной есть импровизированная сцена и стол, по форме напоминающий рояль


Как объясняется в объявлении, владельцы квартиры — очень творческие и музыкальные люди, поэтому в зоне гостиной есть подиум для синтезатора или рояля и необходимые выходы для подключения техники, светомузыки и стробоскопов. Встроенная акустическая система есть и в ванной с витражным окном площадью 10,6 кв.м.


Акустическую систему встроили даже в стены ванной
Акустическую систему встроили даже в стены ванной


«Кабинет с испанской мебелью из массива дерева, выполненной на заказ, имеет овальную стену для того, чтоб звучание музыки в основной гостиной было более чистым и звучным (не зря все оперные театры имеют овальную форму)», — подчёркивает продавец. В комнате также оборудован зелёный уголок с действующим фонтаном.


Квартира находится на последнем этаже дома 1960-х годов постройки. Её площадь — 105 кв. м. «Трёшку» оценили в 8 млн рублей. Уточнить детали корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось: продающий квартиру риэлтор на звонки не ответила.


Аналогичных вариантов в том же доме нет, а стоимость квартир примерно той же площади в шаговой доступности от необычной «трёшки» варьируется от 7,4 млн до 19,4 млн рублей.


Ранее аналитики составили рейтинг новосибирских пентхаусов на продаже: в одном из них есть собственный кинотеатр.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Лиза Пичугина
Фото N1.RU

Прочтений: 2381
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено