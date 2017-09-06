«Подвозят господ»: на тротуаре у администрации Кировского района появилась парковка

«Волга» разворачивается на тротуаре возле администрации Кировского района на улице Петухова
«Волга» разворачивается на тротуаре возле администрации Кировского района на улице Петухова

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватом муниципальных парковок, опубликовали видео о нарушениях правил стоянки у администрации Кировского района.


«Мы тут уже второй раз. Первый были в прошлую среду. Тогда приехали сотрудники ДПС и сказали, что нарушение есть и сейчас они вызовут эвакуаторы. Мы прождали до вечера — так никто и не приехал. Сегодня та же самая ситуация: приехали сотрудники, пообещали передать информацию эвакуаторам, но опять никто не приезжает», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Новичков.


По его словам, на тротуаре возле администрации Кировского района на улице Петухова, 18 паркуются машины, среди которых есть автомобили с номерами серий ООО и ННН.


«Подвозят господ-чиновников к крыльцу, разворачиваются через людей и уезжают. Особенно наглые к подъезжают к доске почёта в тенёк и там стоят. Насчитали мы больше десятка машин. Все они спокойно вошли бы в парковочные места — там очень много парковочных мест, но они (водители. — И.К.) объясняют: им изначально начальство говорит, чтобы они ставили сюда», — рассказал Новичков. Он заявил, что планирует смонтировать и выложить на своём канале большой видеоролик о нарушениях у районной администарции.


В областном ГИБДД не смогли прокомментировать бездействие эвакуаторов и посчитать, сколько звонков о нарушениях поступало к ним за последнее время по адресу Кировской администрации. Представитель отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня объяснил, что звонков о подобных нарушениях ежедневно поступает очень много.


«Это будет третья часть статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств влечёт наложение штрафа в размере одной тысячи рублей <…> и эвакуацию транспортного средства», — добавил представитель областной ГИБДД. 


Машины с номерами ННН и ООО, по наблюдению новосибирцев, регулярно паркуются против всяких правил. Например, в последнем выпуске «Я паркуюсь как чудак» портала НГС.АВТО публиковали фотографию «Кадиллака» с номерами ННН, который занял на парковке сразу два места для инвалидов.


Ранее глава администрации Кировского района Андрей Гончаров заявлял, что рубрика «Я паркуюсь как чудак» — это единственный ресурс в городе, который позволяет наказать автохамов.



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Илья Калинин
Видео предоставлено Антоном Соколовым
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