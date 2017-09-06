«Подвозят господ»: на тротуаре у администрации Кировского района появилась парковка

«Волга» разворачивается на тротуаре возле администрации Кировского района на улице Петухова

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватом муниципальных парковок, опубликовали видео о нарушениях правил стоянки у администрации Кировского района.





«Мы тут уже второй раз. Первый были в прошлую среду. Тогда приехали сотрудники ДПС и сказали, что нарушение есть и сейчас они вызовут эвакуаторы. Мы прождали до вечера — так никто и не приехал. Сегодня та же самая ситуация: приехали сотрудники, пообещали передать информацию эвакуаторам, но опять никто не приезжает», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Новичков.





По его словам, на тротуаре возле администрации Кировского района на улице Петухова, 18 паркуются машины, среди которых есть автомобили с номерами серий ООО и ННН.





«Подвозят господ-чиновников к крыльцу, разворачиваются через людей и уезжают. Особенно наглые к подъезжают к доске почёта в тенёк и там стоят. Насчитали мы больше десятка машин. Все они спокойно вошли бы в парковочные места — там очень много парковочных мест, но они (водители. — И.К.) объясняют: им изначально начальство говорит, чтобы они ставили сюда», — рассказал Новичков. Он заявил, что планирует смонтировать и выложить на своём канале большой видеоролик о нарушениях у районной администарции.





В областном ГИБДД не смогли прокомментировать бездействие эвакуаторов и посчитать, сколько звонков о нарушениях поступало к ним за последнее время по адресу Кировской администрации. Представитель отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня объяснил, что звонков о подобных нарушениях ежедневно поступает очень много.





«Это будет третья часть статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств влечёт наложение штрафа в размере одной тысячи рублей <…> и эвакуацию транспортного средства», — добавил представитель областной ГИБДД.





Машины с номерами ННН и ООО, по наблюдению новосибирцев, регулярно паркуются против всяких правил. Например, в последнем выпуске «Я паркуюсь как чудак» портала НГС.АВТО публиковали фотографию «Кадиллака» с номерами ННН, который занял на парковке сразу два места для инвалидов.





Ранее глава администрации Кировского района Андрей Гончаров заявлял, что рубрика «Я паркуюсь как чудак» — это единственный ресурс в городе, который позволяет наказать автохамов.







