Пуп земли: в центре Новосибирской области установили большую стелу





Знак поставили у федеральной трассы «Иртыш»

Сегодня, 7 сентября, в Убинском районе областные власти открыли стелу «Географический центр Новосибирской области».





Стела появилась на 232-м км автодороги «Иртыш», на площадке возле кафе «Горизонт».





«Стелу установило территориальное управление автодорог в соответствии с планом мероприятий по подготовке к 80-летию Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного правительства.









Новосибирская область масштабно отметит своё 80-летие уже на следующей неделе. В пятницу, 15 сентября, в городе откроется международный фестиваль «Книжная Сибирь». В этот же день в Центральном парке для новосибирцев споёт Родион Газманов.







16 сентября на площади Ленина пройдёт масштабный флешмоб «80 лет НСО», а также показы фильмов о Новосибирской области, концерт группы «Пелагея», праздничный фейерверк. На улице Ленина в этот день установят 35 мини-павильонов, рассказывающих об истории Новосибирской области, напомнили в облправительстве.