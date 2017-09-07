Пуп земли: в центре Новосибирской области установили большую стелу


Знак поставили у федеральной трассы «Иртыш»
Знак поставили у федеральной трассы «Иртыш»

Сегодня, 7 сентября, в Убинском районе областные власти открыли стелу «Географический центр Новосибирской области».


Стела появилась на 232-м км автодороги «Иртыш», на площадке возле кафе «Горизонт». 


«Стелу установило территориальное управление автодорог в соответствии с планом мероприятий по подготовке к 80-летию Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного правительства. 


Пуп земли: в центре Новосибирской области установили большую стелу


Новосибирская область масштабно отметит своё 80-летие уже на следующей неделе. В пятницу, 15 сентября, в городе откроется международный фестиваль «Книжная Сибирь». В этот же день в Центральном парке для новосибирцев споёт Родион Газманов.  


16 сентября на площади Ленина пройдёт масштабный флешмоб «80 лет НСО», а также показы фильмов о Новосибирской области, концерт группы «Пелагея», праздничный фейерверк. На улице Ленина в этот день установят 35 мини-павильонов, рассказывающих об истории Новосибирской области, напомнили в облправительстве. 

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Ольга Власова
Фото предоставлены пресс-службой правительства НСО

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