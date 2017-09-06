Магнитная буря и северное сияние: новосибирцев предупредили об аномалиях

Пятна на Солнце, снятые 6 сентября специалистами Большого новосибирского планетария

Вечером, 6 сентября, до Новосибирска дойдут последствия серии вспышек на Солнце, которые произошли на поверхности звезды накануне, — начнётся мощная геомагнитная буря, а к ночи в небе появится полярное сияние.







«Вспышки на Солнце происходят регулярно — практически постоянно на поверхности Солнца существуют пятна и группы пятен, которые могут стать источниками вспышек.





Но сейчас Солнце находится на этапе спада активности в своём 11-летнем цикле, так что серия мощных вспышек, которые произошли в ближайшие дни, оказалась неожиданной для учёных»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов.







Утром 6 сентября Илья Орлов вместе со своим коллегой Андреем Никифоровым снял пятна на Солнце — серия вспышек произошла 5 сентября в 03:33 по новосибирскому времени.





Орлов пояснил, что об этих вспышках и о геомагнитной ситуации на 6-7 сентября сообщили астрономы Национального управления океанических и атмосферных исследований США, Иркутского государственного университета и Института солнечно-земной физики СО РАН.







По информации учёных, сегодня вечером будет сильная геомагнитная буря.







«Корональные выбросы массы дойдут до Земли вечером 6 сентября, их последствия будут ощущаться в течение всего дня 7 сентября. Возможны незначительные перебои в работе систем связи, небольшое ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, ночью возможны неяркие полярные сияния вплоть до широты Новосибирска», — отмечается в сообщении Большого новосибирского планетария.











Но в черте города это явление увидеть будет сложно. «Полярное сияние в Новосибирске — это большая редкость, для этого нужна геомагнитная буря большой интенсивности. Обычно наблюдениям полярного сияния сильно мешает городская засветка и погодные условия. Но вдали от города в хорошую погоду можно надеяться увидеть это красивейшее явление», — объяснил Илья Орлов.







Астроном добавил, что сейчас планетарий начинает программу системных астрономических наблюдений, в том числе регулярных наблюдений за Солнцем. «Регулярное отслеживание уровня солнечной активности — количества пятен, групп пятен и их влияния на солнечно-земные связи важно для понимания процессов в Солнечной системе, в магнитосфере и в атмосфере Земли. Системное изучение этих эффектов позволит лучше предсказывать потенциально важные, а иногда и катастрофические космические события», — рассказал специалист.







Планетарий также предлагает новосибирцам присоединиться к наблюдениям за Солнцем. Со вторника по пятницу в течение всего сентября на уличной астроплощадке при ясной погоде будет работать телескоп — через него можно будет увидеть солнечные пятна и протуберанцы. Вход на площадку свободный, она будет работать с 12 до 16 часов, пользоваться телескопом можно будет только под присмотром сотрудников планетария.







Уличные наблюдения за Солнцем





На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о результатах другого наблюдения за Солнцем — новосибирский фотограф-астроном Алексей Поляков сделал через телескоп необычный снимок огромного самолёта Boeing 747-8 на фоне Солнца.