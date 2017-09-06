Магнитная буря и северное сияние: новосибирцев предупредили об аномалиях

Пятна на Солнце, снятые 6 сентября специалистами Большого новосибирского планетария
Пятна на Солнце, снятые 6 сентября специалистами Большого новосибирского планетария

Вечером, 6 сентября, до Новосибирска дойдут последствия серии вспышек на Солнце, которые произошли на поверхности звезды накануне, — начнётся мощная геомагнитная буря, а к ночи в небе появится полярное сияние.


«Вспышки на Солнце происходят регулярно — практически постоянно на поверхности Солнца существуют пятна и группы пятен, которые могут стать источниками вспышек. 


Но сейчас Солнце находится на этапе спада активности в своём 11-летнем цикле, так что серия мощных вспышек, которые произошли в ближайшие дни, оказалась неожиданной для учёных»,


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов.


Утром 6 сентября Илья Орлов вместе со своим коллегой Андреем Никифоровым снял пятна на Солнце — серия вспышек произошла 5 сентября в 03:33 по новосибирскому времени.


Орлов пояснил, что об этих вспышках и о геомагнитной ситуации на 6-7 сентября сообщили астрономы Национального управления океанических и атмосферных исследований США, Иркутского государственного университета и Института солнечно-земной физики СО РАН.


По информации учёных, сегодня вечером будет сильная геомагнитная буря.


«Корональные выбросы массы дойдут до Земли вечером 6 сентября, их последствия будут ощущаться в течение всего дня 7 сентября. Возможны незначительные перебои в работе систем связи, небольшое ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, ночью возможны неяркие полярные сияния вплоть до широты Новосибирска», — отмечается в сообщении Большого новосибирского планетария.


Магнитная буря и северное сияние: новосибирцев предупредили об аномалиях


Но в черте города это явление увидеть будет сложно. «Полярное сияние в Новосибирске — это большая редкость, для этого нужна геомагнитная буря большой интенсивности. Обычно наблюдениям полярного сияния сильно мешает городская засветка и погодные условия. Но вдали от города в хорошую погоду можно надеяться увидеть это красивейшее явление», — объяснил Илья Орлов.


Астроном добавил, что сейчас планетарий начинает программу системных астрономических наблюдений, в том числе регулярных наблюдений за Солнцем. «Регулярное отслеживание уровня солнечной активности — количества пятен, групп пятен и их влияния на солнечно-земные связи важно для понимания процессов в Солнечной системе, в магнитосфере и в атмосфере Земли. Системное изучение этих эффектов позволит лучше предсказывать потенциально важные, а иногда и катастрофические космические события», — рассказал специалист.


Планетарий также предлагает новосибирцам присоединиться к наблюдениям за Солнцем. Со вторника по пятницу в течение всего сентября на уличной астроплощадке при ясной погоде будет работать телескоп — через него можно будет увидеть солнечные пятна и протуберанцы. Вход на площадку свободный, она будет работать с 12 до 16 часов, пользоваться телескопом можно будет только под присмотром сотрудников планетария.


Уличные наблюдения за Солнцем
Уличные наблюдения за Солнцем


На этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о результатах другого наблюдения за Солнцем — новосибирский фотограф-астроном Алексей Поляков сделал через телескоп необычный снимок огромного самолёта Boeing 747-8 на фоне Солнца

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Елена Громкова
Фото Ильи Орлова и Андрея Никифорова, vk.com/nebonsk (1), предоставлены Большим новосибирским планетарием (2, 3)

Прочтений: 3087
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено