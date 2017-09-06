Заходи, когда хочешь: популярный городской бассейн перешёл на карточную систему

Бассейн «Спартак»
Бассейн «Спартак»

С 5 сентября в новосибирском бассейне «Спартак» ввели пластиковые карты для посетителей — теперь можно не подстраиваться под график сеансов и приходить в любое время. 


«Система такая: люди приходят к нам, покупают карточку вместо абонемента. Прелесть этой карточки в том, что они могут зайти в бассейн в любое время, потому что не будут привязаны к расписанию заходов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор бассейна Михаил Липатов. 


По его словам, пластиковые карточки выдают бесплатно — в систему вносят имя её владельца и информацию о его балансе и времени посещений. Пользователь карты может приходить в удобное время, плавать, сколько хочет. Если посетитель останется в бассейне дольше 1 часа 20 минут, ему придётся доплатить в кассе за новое посещение — время входа в бассейн и выхода из него будет фиксироваться автоматически. 


При оформлении карточки нужно оплатить минимум четыре занятия. Помимо карточек в бассейне по-прежнему работает система разовых посещений, т.е. при желании можно также купить разовый билет и заходить по расписанию заплывов. 


Одно занятие в бассейне «Спартак» стоит 260 рублей. Как пояснил Липатов, чем больше занятий покупать, тем дешевле выходит один поход в бассейн. Так, при покупке абонемента на четыре посещения каждое будет стоить 240 рублей, 8 — по 230 рублей, 12 — по 220 рублей. Владелец карты может плавать ежедневно с 7:00 до 20:45. 


По словам Михаила Липатова, «Спартак» стал первым бассейном в Новосибирске, который ввёл карточки для посетителей. 


Как правило, в начале сентября большинство городских бассейнов уже открыты и ждут посетителей.  

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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