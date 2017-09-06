Вечная пробка: водители застряли в заторах на трассе под Новосибирском

В пробке при подъезде к Бердску можно потерять до часа

Новосибирец пожаловался на регулярные пробки на Чуйском тракте при подъезде к Бердску — мужчина утверждает, что в них можно потерять до часу времени.





В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился читатель, представившийся Павлом. Он рассказал, что ему практически каждый день приходится ездить по автодороге Р-256 — мужчина всегда попадает в пробку.





«Летом трассу перекрывали ночью, а сегодня ехал в два часа дня и тоже заметил перекрытие. Объехать этот участок нельзя, приходится терять в пробке практически до часа времени», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Павел.





Капитальным ремонт участка трассы с 38-го по 46-й километр идёт по заказу «Сибуправтодора».







«Работы тут начались в прошлом году, завершить их планируется к 22 сентября», — пояснила НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь «Сибуправтодора» Ольга Коломейцева.





На участке Чуйского тракта в Бердске и Искитимском районе проводят капитальный ремонт





«Капитальный ремонт предполагает усиление конструкции дорожной одежды, уширение земляного полотна, устройство систем дренажа и водоотвода, укрепление обочин, замену элементов инженерной инфраструктуры», — пояснили в дорожном учреждении.





По данным Яндекс.Пробок на 15:30, затор на Чуйском тракте в районе железнодорожной станции «Сельская» не исчез до сих пор. Он начинается от села Лебедёвка в Искитимском районе и заканчивается только у посёлка «Вега» в Бердске. В обратном направлении пробка начинается также от «Веги» и тянется до поворота на станцию «Сельская».





На минувшей неделе новосибирцы также жаловались на пробки на Бердском шоссе. Горожане сетовали на то, что путь от Академгородка до въезда в Бердск занимает по два часа.