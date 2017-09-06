Вечная пробка: водители застряли в заторах на трассе под Новосибирском

В пробке при подъезде к Бердску можно потерять до часа 
В пробке при подъезде к Бердску можно потерять до часа 

Новосибирец пожаловался на регулярные пробки на Чуйском тракте при подъезде к Бердску — мужчина утверждает, что в них можно потерять до часу времени.


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился читатель, представившийся Павлом. Он рассказал, что ему практически каждый день приходится ездить по автодороге Р-256 — мужчина всегда попадает в пробку. 


«Летом трассу перекрывали ночью, а сегодня ехал в два часа дня и тоже заметил перекрытие. Объехать этот участок нельзя, приходится терять в пробке практически до часа времени», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Павел. 


Капитальным ремонт участка трассы с 38-го по 46-й километр идёт по заказу «Сибуправтодора». 


«Работы тут начались в прошлом году, завершить их планируется к 22 сентября», — пояснила НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь «Сибуправтодора» Ольга Коломейцева. 


На участке Чуйского тракта в Бердске и Искитимском районе проводят капитальный ремонт
На участке Чуйского тракта в Бердске и Искитимском районе проводят капитальный ремонт


«Капитальный ремонт предполагает усиление конструкции дорожной одежды, уширение земляного полотна, устройство систем дренажа и водоотвода, укрепление обочин, замену элементов инженерной инфраструктуры», — пояснили в дорожном учреждении. 


По данным Яндекс.Пробок на 15:30, затор на Чуйском тракте в районе железнодорожной станции «Сельская» не исчез до сих пор. Он начинается от села Лебедёвка в Искитимском районе и заканчивается только у посёлка «Вега» в Бердске. В обратном направлении пробка начинается также от «Веги» и тянется до поворота на станцию «Сельская». 


На минувшей неделе новосибирцы также жаловались на пробки на Бердском шоссе. Горожане сетовали на то, что путь от Академгородка до въезда в Бердск занимает по два часа. 

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.  

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой (1), скриншот yandex.ru/maps/ (2)

Прочтений: 0
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено