«Что вы делаете, звери!»: у новосибирских охотников в лесу отобрали 200 ружей

Некоторые охотники сдали ружья добровольно

Новосибирские охотники массово лишились ружей в лесу из-за того, что нарушили правила их хранения и регистрации.







С 1 по 4 сентября во всех районах Новосибирской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Охотник». Сотни полицейских, сотрудников Росгвардии и представителей областного департамента по охране животного мира отправились в леса, чтобы отыскать браконьеров и отобрать у нарушителей незаконно хранящееся оружие.





«Чаще всего оружие изымали из-за нарушений условий хранения и регистрации. Каждый охотник, если он имеет оружие и лицензию на него, должен представлять, как это оружие нужно хранить. Например, пока он не стреляет, оружие должно у него храниться в разобранном состоянии и зачехлённым», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.





В ведомстве уточнили, что всего за четыре дня участники рейдов проверили больше 3300 охотников и уличили их в сотнях нарушений, связанных с хранением, регистрацией, сроками и правилами перерегистрации оружия. Кроме того, у нарушителей забрали 204 ружья, в том числе 20 ружей, которые вообще не были зарегистрированы. Некоторые из нарушителей сдали оружие сами, сообщили в Росгвардии.







Кроме того, больше сотни охотников попались на нарушении правил охоты и получили штрафы по разным статьям КоАП.







В субботу, 2 сентября, в Новосибирской области стартовал сезон охоты на дичь. До 15 ноября можно будет охотиться на серых гусей, уток, лысух, на дупелей и бекасов, на серых куропаток, перепелов, сизых голубей, больших горлиц и на дроздов-рябинников. На полтора месяца дольше — до 31 января 2018 года — продлится сезон охоты на боровую дичь: рябчика, белую куропатку и тетерева обыкновенного.