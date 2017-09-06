Новосибирец попросил мэрию починить дорогу. Через два года ему ответили, что денег нет

Житель Троллейного жилмассива Денис получил ответ на заявку, оставленную на портале «Мой Новосибирск» два года назад

Житель Троллейного жилмассива Новосибирска получил из мэрии ответ на заявку, оставленную на муниципальном портале «Мой Новосибирск», — через два года после сообщения на сервисе власти признались, что дорогу отремонтировать не смогут.





В своей заявке житель Ленинского района Денис пожаловался, что через трамвайные пути около его дома нет переезда, тут не работает ливнёвка, а дорога возле дома на Троллейной, 14 разбита.





«Ответ я получил через два года — в августе 2017-го. В письме сообщалось, что описанная мною проблема решена. <…> Но там ямы, асфальт неровный и до сих пор нет нормального переезда через трамвайные пути», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец. Он переслал в редакцию ответ на свою заявку — в нём было сказано: «Планируемый срок исполнения: 31.08.2017 00:00. Реальный срок исполнения: 30.06.2017 00:00».





По словам Дениса, дом по адресу Троллейная, 14 сдан относительно недавно — примерно за год до его обращения на муниципальный портал «Мой Новосибирск». Асфальт около нового дома быстро разрушился, добавил новосибирец.





Неровности и ямы на асфальте на этом участке дороги остались до сих пор





В мэрии прокомментировали двухлетнюю задержку в ответе на заявку от местного жителя тем, что для «решения описанных проблем отсутствовали технические и финансовые возможности».







«Для исправления <…> дорожного полотна с целью беспрепятственного водоотвода в ливневую канализацию необходимо проведение капитального ремонта дороги на всю ширину проезжей части.





В планы по капитальному ремонту дорог на 2015–2017 годы улица Троллейная в районе дома № 14 не вошла»,





— объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии. Ливневая канализация в этом месте была прочищена и находится в рабочем состоянии, а ремонт дорожного переезда провело МКУ «ДЭУ № 3» 30 июня 2017 года, добавили в пресс-центре.







В начале августа мэрия предложила новосибирцам оставить заявки на портале «Мой Новосибирск» на те дороги, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Список таких дорог будет составлен после 10 сентября, после чего запустят электронное голосование.