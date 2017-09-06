Новосибирец попросил мэрию починить дорогу. Через два года ему ответили, что денег нет
Житель Троллейного жилмассива Новосибирска получил из мэрии ответ на заявку, оставленную на муниципальном портале «Мой Новосибирск», — через два года после сообщения на сервисе власти признались, что дорогу отремонтировать не смогут.
В своей заявке житель Ленинского района Денис пожаловался, что через трамвайные пути около его дома нет переезда, тут не работает ливнёвка, а дорога возле дома на Троллейной, 14 разбита.
«Ответ я получил через два года — в августе 2017-го. В письме сообщалось, что описанная мною проблема решена. <…> Но там ямы, асфальт неровный и до сих пор нет нормального переезда через трамвайные пути», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец. Он переслал в редакцию ответ на свою заявку — в нём было сказано: «Планируемый срок исполнения: 31.08.2017 00:00. Реальный срок исполнения: 30.06.2017 00:00».
По словам Дениса, дом по адресу Троллейная, 14 сдан относительно недавно — примерно за год до его обращения на муниципальный портал «Мой Новосибирск». Асфальт около нового дома быстро разрушился, добавил новосибирец.
В мэрии прокомментировали двухлетнюю задержку в ответе на заявку от местного жителя тем, что для «решения описанных проблем отсутствовали технические и финансовые возможности».
«Для исправления <…> дорожного полотна с целью беспрепятственного водоотвода в ливневую канализацию необходимо проведение капитального ремонта дороги на всю ширину проезжей части.
В планы по капитальному ремонту дорог на 2015–2017 годы улица Троллейная в районе дома № 14 не вошла»,
— объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии. Ливневая канализация в этом месте была прочищена и находится в рабочем состоянии, а ремонт дорожного переезда провело МКУ «ДЭУ № 3» 30 июня 2017 года, добавили в пресс-центре.
В начале августа мэрия предложила новосибирцам оставить заявки на портале «Мой Новосибирск» на те дороги, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Список таких дорог будет составлен после 10 сентября, после чего запустят электронное голосование.
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Илья Калинин
Фото предоставлены жителем Троллейного жилмассива