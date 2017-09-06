Спасатели пересчитали спасённых из воды новосибирцев

Отдыхающие на пляже «Наутилус» новосибирцы могли быть спокойны — рядом всегда были спасатели

Новосибирские спасатели подвели предварительные итоги купального сезона — за лето им удалось спасти больше 20 человек, в том числе пятерых детей.







«Чаще всего матросы-спасатели помогали тонущим на Обском водохранилище, в акватории Оби и в водоёме на месте котлована на Юго-Западном жилмассиве», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Большинство спасённых — это мужчины в возрасте около 40 лет, которые купались нетрезвыми.







Всего этим летом в местах отдыха у воды дежурили около 80 спасателей. В основном это были студенты, в конце августа они начали увольняться из-за начала учебного года, рассказал Дмитрий Фокин. Все матросы-спасатели получили премии, особо отличившимся дали почётные грамоты.





Два последних случая спасения горожан из воды были на минувшей неделе. На пляже в микрорайоне «ОбьГЭС» мужчина попросил помощи спасателей, потому что доплыл до буйка и устал, побоялся отплывать. А 30 августа новосибирские спасатели вытащили из Оби 17-летнюю девушку, которую унесло течением недалеко от Димитровского моста.