Спасатели пересчитали спасённых из воды новосибирцев

Отдыхающие на пляже «Наутилус» новосибирцы могли быть спокойны — рядом всегда были спасатели 
Отдыхающие на пляже «Наутилус» новосибирцы могли быть спокойны — рядом всегда были спасатели 

Новосибирские спасатели подвели предварительные итоги купального сезона — за лето им удалось спасти больше 20 человек, в том числе пятерых детей.


«Чаще всего матросы-спасатели помогали тонущим на Обском водохранилище, в акватории Оби и в водоёме на месте котлована на Юго-Западном жилмассиве», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. 


Большинство спасённых — это мужчины в возрасте около 40 лет, которые купались нетрезвыми.


Всего этим летом в местах отдыха у воды дежурили около 80 спасателей. В основном это были студенты, в конце августа они начали увольняться из-за начала учебного года, рассказал Дмитрий Фокин. Все матросы-спасатели получили премии, особо отличившимся дали почётные грамоты. 


Два последних случая спасения горожан из воды были на минувшей неделе. На пляже в микрорайоне «ОбьГЭС» мужчина попросил помощи спасателей, потому что доплыл до буйка и устал, побоялся отплывать. А 30 августа новосибирские спасатели вытащили из Оби 17-летнюю девушку, которую унесло течением недалеко от Димитровского моста.  

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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 2001
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