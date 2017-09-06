Новосибирцам покажут отрезанную голову и ритуальные маски папуасов

Краеведческий музей начал монтировать уникальную выставку, аналогов которой нет в России, и ведёт онлайн-трансляцию в Instagram.





Выставку «Последние неизвестные» привёз с Алтая директор музея Андрей Шаповалов. «Я эти работы увидел в "Палеопарке" в Горном Алтае (в Музее естественной истории в Чемальском районе. — А.З.). Там это стационарная выставка, — рассказал НГС.НОВОСТИ Шаповалов. — Идея привезти их в Новосибирск пришла сразу, потому что это надо показывать людям. Такого больше в стране нет, увидеть это больше негде. И это очень интересная штука, потому что это папуасы — совершенно другая культура, нам практически неизвестная. Кроме того, что они до недавнего времени были каннибалами, мы о них ничего не знаем. А эта выставка рассказывает и про жизнь, и про искусство, и про верования жителей Новой Гвинеи. Она такая комплексная и очень хорошая».





На выставке около 140 изделий, созданных жителями второго по величине острова Земли





Изделия, которые выставят в музее, были собраны на Новой Гвинее в 1960–1970-х годах. Всего в зале разместят более 140 экспонатов, среди которых: деревянная ритуальная скульптура, церемониальные маски, экзотические украшения и предметы одежды, оружие, орудия труда и предметы повседневного быта.





Крюки для корзин защищают пищу не только от крыс, но и от злых духов





«Это всё то, что реально используется и сейчас, — отметил Андрей Шаповалов. — Даже ритуальные предметы — маски, тотемные столбы — тоже используются. Хотя понятно, что культура меняется, и часть ритуальной практики уходит в искусство, становится немножко театральной».





В XXI веке папуасы продолжают следовать традициям, отмечает директор музея





В числе наиболее интересных и необычных экспонатов директор Краеведческого музея называет трофейную голову на блюде: «Это такое произведение искусства из дерева. Кстати, практически все предметы сделаны из природных материалов».





Но самый важный, по словам этнографа, элемент культуры папуасов, который смогут увидеть сибиряки, — это крюк для корзин. «Там крысы, жара… Съестные припасы и вообще всё имущество они подвешивают к потолочным балкам на крюках, — пояснил Андрей Шаповалов. — Крюк — это не только то, что предохраняет продукты от крыс, но и то, что охраняет их от порчи, от злых духов. Поэтому это произведение искусства. И на самом деле таких крюков для корзин — их нигде больше нет. Это такой своеобразный культурный маркер папуасов. И крюки эти по-прежнему используются».





Сегодня, 6 сентября, сотрудники музея начали монтаж выставки, онлайн трансляция процесса стартовала в 14:00 на страничке музея в Instagram, посмотреть её можно только со смартфона. Открытие выставки состоится 8 сентября в 16:00 — вход на нее свободный.





Выставка будет работать два месяца — до 8 ноября. Цена билета — 150 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 100 рублей. В стоимость входит посещение всей экспозиции второго этажа музея.







Картинами и фотографиями сегодня мало кого удивишь, и новосибирцам всё чаще показывают необычные экспонаты. К примеру, в июле в ботаническом саду Академгородка открылась выставка красиво подстриженных деревьев.