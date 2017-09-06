Светофор погас надолго: перекрёсток улиц Ватутина и Немировича-Данченко встал в пробку

Светофор на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко заработает к пяти часам вечера 
Светофор на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко заработает к пяти часам вечера 

На перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска скопилась большая пробка — на пересечении улиц ремонтируют светофор. 


Фотографией пробки на перекрёстке, сделанной в 10:40, с НГС.НОВОСТИ поделился читатель. На снимке видно, что машины и автобусы не могут разъехаться из-за отключенного светофора.  


«Это плановое отключение до 5 часов, производится реконструкция светофора. В ГИБДД передали информацию заранее», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ).


На улицах Ватутина и Немировича-Данченко образовался длинный затор 
На улицах Ватутина и Немировича-Данченко образовался длинный затор 


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 11:40, на улицах Ватутина и Немировича-Данченко скорость потока упала до 10 км/ч. Затор на улице Ватутина начинается от развязки на Бугринский мост, а улица Немировича-Данченко стоит от областной больницы. 


В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно пояснить, будут ли на этом месте сегодня дежурить регулировщики.


Происходящее на перекрестке живо напомнило редакции НГС.НОВОСТИ дорожную обстановку в странах Азии. Например, в Индии — сравните сами:


Видео Марата Нугаева


В конце августа подобная ситуация наблюдалась на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова около станции метро «Золотая Нива». Днём там отключились светофоры — движение было сильно затруднено

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Ольга Власова
Фото читателя (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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