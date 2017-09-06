Чердак на продажу: новосибирцы начали избавляться от пентхаусов

Число пентхаусов на продаже с начала года выросло на 42 %. По данным аналитиков N1.RU, сегодня в Новосибирске на продажу выставлена 71 квартира, которую её владельцы описывают как пентхаус.





«Как правило, пентхаусами жители Новосибирска называют большие квартиры на последних этажах домов независимо от их этажности, поэтому среди объявлений о продаже встречаются даже пентхаусы в десятиэтажках, — заметила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — В традиционном понимании пентхаусы — это отдельное жильё на последнем или нескольких последних этажах небоскреба».







Больше всего таких квартир продают в Октябрьском районе Новосибирска — его доля в общей статистике составляет 40 %, в частности, за счёт строящихся комплексов «Оазис», «Римский квартал» и «На Декабристов». 15,5 % пентхаусов приходится на Железнодорожный район, порядка 13 % — на Центральный, ещё 8,5 % нашлось в Советском районе.







За самый дорогой подобный вариант просят 46 млн рублей: это квартира с двумя большими террасами в доме на улице Коммунистической, 50.





Площадь трёхуровневой квартиры — 460 кв. м, верхний этаж занимает 60 «квадратов» в одной из двух башенок дома. У квартиры есть две террасы площадью 60 и 80 кв. м, на одной из них установлен небольшой бассейн.





К квартире прилегают две больших террасы, на одной даже есть небольшой бассейн





«Первый этаж основной, на нём все жилые помещения, на втором — кинотеатр и спа-комплекс с выходом на террасу, третий этаж — студия для взрослого ребёнка со своим санузлом и небольшой кухней», — рассказал занимающийся продажей риэлтор агентства «Грановит» Евгений.





Вся обстановка и облицованный мрамором камин достанутся новому владельцу квартиры





Число двухуровневых квартир и просто квартир с террасами, по наблюдениям аналитиков, с начала года упало на 37 % и 7,7 % соответственно.





Самая дорогая двухуровневая квартира нашлась в нижней зоне Академгородка: за 218 «квадратов» на 8-м и 9-м этажах дома на Полевой, 7/1 придётся выложить 30 млн рублей. В ней несколько спален, включая гостевую, к каждой из которых прилегает свой санузел, оборудованы кабинет и тренажёрный зал.







К каждой спальне в квартире прилегает санузел, а у хозяев две гардеробных





«Выбирая стилистику, творческая группа архитекторов остановилась на неоклассической с декоративными элементами марокканского стиля», — описывает интерьер продавец.





Лидером рейтинга вариантов с террасами оказалась квартира в доме «Солярис» на Романова, 39: к 5-комнатной квартире площадью 152,8 «квадратов» на последнем этаже прилегает длинная терраса в 121 «квадрат». За квартиру просят 41 млн рублей.





На длинной террасе площадью 121 «квадрат» нашлось место даже для качелей на уровне 17-го этажа





В квартире, помимо гостиной и кухни, есть кабинет, 2 детских комнаты и спальня для родителей





В августе аналитики N1.RU составили рейтинг новосибирских усадеб: самую дорогую из них продают за 120 млн рублей, а самая большая оказалась в конце списка.

