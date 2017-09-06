На трассе под Новосибирском перевернулся седан: погиб пассажир

Водитель не справился с управлением — машина вылетела в кювет 
Водитель не справился с управлением — машина вылетела в кювет 

В Искитимском районе около полуночи перевернулась и вылетел в кювет седан Vortex Estina — два человека получили травмы, один погиб. 


Авария случилась 5 сентября в 23:50 на трассе Р-256.


55-летний мужчина за рулём Vortex Estina с двумя пассажирами ехал в сторону садового товарищества «Берёзка». Он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет по ходу движения. 


«Сам водитель получил ушибы, тупую травму живота и перелом рёбер. У 47-летнего пассажира врачи диагностировали рану головы. Также в машине находился 31-летний мужчина, он скончался до приезда "скорой"», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД НСО. 


На место выезжали сотрудники областной аварийно-спасательной службы. Их помощь понадобилась для того, чтобы вытащить из машины погибшего мужчину — его зажало в покорёженной машине. 


Спасатели отключили работающий аккумулятор и извлекли тело из машины при помощи специнструмента, говорится в сообщении аварийно-спасательной службы НСО в соцсети «ВКонтакте». 


Выяснять обстоятельства аварии будет полиция. 


Машины вылетают в кювет, как правило, из-за плохих дорожных условий или в попытке уйти от лобового столкновения. Именно так случилось в начале августа на Краснояровском шоссе под Новосибирском — Toyota Caldina пыталась уйти от аварии, выехала на обочину и вылетела с дороги

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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД НСО 

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