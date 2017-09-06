9-летний мальчик пропал на детской площадке

Валерия ищут с понедельника
Валерия ищут с понедельника

4 сентября в Кировском районе пропал 9-летний Валерий Клиновицкий. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», мальчик вышел погулять на детскую площадку возле своего дома на улице Сибиряков Гвардейцев, 16 и до сих пор не вернулся. 


«Сегодня ночью были обширные поиски с нашей стороны. Искали в местах предполагаемого местонахождения, начиная от места его жительства. По Кировскому району искали. Было более 20 человек», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». 


Приметы: рост 146 сантиметров, телосложение худощавое. Глаза серо-голубые, волосы светлые короткие. Мальчик был одет в спортивный костюм ярко-синего цвета с цветами российского флага на спине и груди и надписью Russia. Футболка темно-синяя, черные кеды.


11:30. Как сообщили в полиции, заявление о пропаже мальчика подала его мама. Ребенок официально в розыске. 


12:10. За ночь волонтеры раздали больше 100 ориентировок на мальчика. Поиски идут на левом берегу. Волонтеры опросили учителей Валеры и проверили знакомых, у которых мальчик мог находиться. Пока результатов нет. 


Если вы что-то знаете о мальчике, сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 (бесплатный звонок по России); 02, 102. 

Анна Богданова
Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт»

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