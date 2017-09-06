На Instagram НГС подписалось больше 20 тысяч человек

20 тысяч человек читают НГС в Instagram

6 сентября число подписчиков аккаунта НГС.НОВОСТИ в Instagram превысило 20 тысяч.





Число подписчиков стало быстро расти c конца прошлой зимы — только за последние девять месяцев их стало больше на 13 тысяч.





В нашем Instagram ежедневно публикуются самые яркие кадры наших фотографов и лучшие снимки читателей НГС.





Делимся с вами подборкой самых популярных снимков, опубликованных в нашем Instagram в последние дни, — каждый из них получает сотни «лайков».





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Фото дня: Бугринский мост Автор: Слава Степанов @stepanovslava #новосибирск #славастепанов #новосибирсксвысоты #бугринскиймост Публикация от НГС (Новосибирск) (@ngs_news) Авг 14 2017 в 6:40 PDT



