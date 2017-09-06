На Instagram НГС подписалось больше 20 тысяч человек

20 тысяч человек читают НГС в Instagram
20 тысяч человек читают НГС в Instagram

6 сентября число подписчиков аккаунта НГС.НОВОСТИ в Instagram превысило 20 тысяч.


Число подписчиков стало быстро расти c конца прошлой зимы — только за последние девять месяцев их стало больше на 13 тысяч. 


В нашем Instagram ежедневно публикуются самые яркие кадры наших фотографов и лучшие снимки читателей НГС.


Делимся с вами подборкой самых популярных снимков, опубликованных в нашем Instagram в последние дни, — каждый из них получает сотни «лайков». 


Подписывайтесь и вы на наш Instagram — там самые крутые кадры наших фотографов!


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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой (1), instagram.com/ngs_news (2–6) 

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