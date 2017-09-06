Инженер снял мистический рассвет над туманной Бердью

Новосибирский инженер и фотограф-любитель Алексей Турков добрался до живописного места в Новососедово и снял мистические кадры со скалы «Зверобой».


Фотограф знал, что в заповеднике будут красивые пейзажи, так как сейчас сезон туманов 
Фотограф знал, что в заповеднике будут красивые пейзажи, так как сейчас сезон туманов 


«Съемка была на этих выходных с субботы на воскресенье, это место называется Зверобой — оно возле деревни Новососедово, там сейчас обустроена экотропа. Я это место знаю, там был раньше, а на тех выходных решили на велосипедах прокатиться, а так как сейчас такая погода — ночью холодно, днём тепло, туманы — я и камеру взял», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей Турков. По его словам, на этом месте есть даже специальная смотровая площадка. 


Алексей занимается фотографией около 10 лет, но, по его словам, хорошие кадры стали получаться 3–4 года назад. Фотография для него — это хобби, никак не связанное с работой: мужчина работает инженером.


В заповеднике на скале «Зверобой» оборудована специальная смотровая площадка
В заповеднике на скале «Зверобой» оборудована специальная смотровая площадка


Заповедник расположен возле деревни Новососедово — сюда автор фото доехал на велосипеде
Заповедник расположен возле деревни Новососедово — сюда автор фото доехал на велосипеде


Туман над Бердью
Туман над Бердью


По профессии Алексей инженер, а фотография  для него — хобби, которым он занимается 10 лет
По профессии Алексей инженер, а фотография  для него — хобби, которым он занимается 10 лет


На прошлой неделе фотографии с туманами делали многие новосибирцы — густое белое марево опустилось на город утром 1 сентября.

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Елена Громкова
Фото Алексея Туркова, vk.com/steamroller_nsk

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