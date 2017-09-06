Третьеклассник попал под машину на переходе и оказался в реанимации

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром 6 сентября в Кировском районе Новосибирска третьеклассник попал под машину «Сузуки», пока переходил дорогу по переходу.


Авария случилась примерно в 7:20.


«Ученик нашей школы переходил дорогу на пешеходном переходе, в установленном месте, водитель не пропустил пешехода, совершил наезд на школьника. То, что нам известно на сегодняшний момент», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Шнейдер, директор школы № 41.


Ольга Шнейдер пояснила, что этот переход нерегулируемый, мальчику 10 лет, он учится в третьем классе. 


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что за рулём автомобиля была 39-летняя женщина, она ехала по улице Зорге. В автоинспекции подтвердили, что  ребенок шел по переходу. 


«Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника. Госпитализирован, в реанимации находится», — добавили в ГИБДД.


В конце августа в Заельцовском районе попал под колёса автомобиля и тоже сломал позвоночник  7-летний мальчик — тогда авария случилась на улице Дмитрия Донского.

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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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