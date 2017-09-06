Утренние пробки: три аварии на правом берегу и 5 км/ч у площади Труда

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром 6 сентября пробки на дорогах Новосибирска составили 6 баллов — одним из самых загруженных участков оказался путь с Ватутина через Широкую на площадь Труда.


На этом участке около 8:30 утра скорость составляла 5 км/ч, на подъезде со стороны улицы Станиславского дорога тоже была загружена — скорость здесь была такой же.


Скорость на подъездах к Октябрьскому мосту с левого берега по разным дорогам колебалась от 3 до 7 км/ч.


Самая длинная пробка растянулась по Большевистской — почти на 4 км, здесь скорость падала до 10 км/ч.


Дорожную ситуацию на правом берегу осложняли три аварии — одна на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымской, еще по одной на Трикотажной и Гусинобродском шоссе.


Обстановка на 8:30
Обстановка на 8:30


Накануне вечером собиралась длинная пробка на Красном проспекте — она растянулась на 4 км и проходила через площадь Калинина.

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Елена Громкова
Фото Ирины Малыгиной
Фрагмент yandex.ru/maps

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